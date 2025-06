Zwei Tage voller Programm: „Die Scherbe“ feiert 20 Jahre Jubiläum!

Am 6. und 7. Juni feiert das Lokal „Die Scherbe“ in der Stockergasse im Grazer Lendviertel sein 20-jähriges Bestehen mit einem bunten Festprogramm, das Livemusik, DJs und kulinarische Köstlichkeiten umfasst.

GRAZ/LEND. „Die Scherbe“ hat sich in zwei Jahrzehnten zu einem unverzichtbaren Teil der Grazer Gastronomieszene entwickelt. Der Betreiber Tomaž Moschitz erklärt: „In den letzten 20 Jahren hat sich ’Die Scherbe’ einen festen Platz im Herzen vieler Grazerinnen und Grazer erobert. Sie ist ein Spiegelbild der Grazer Lebensart: entspannt, genussorientiert und immer offen für Neues.“ Neben dem Restaurantbetrieb bietet der dazugehörige Scherbenkeller perfekten Raum für Veranstaltungen aller Art, was es der Scherbe ermöglicht, kontinuierlich neue Höhepunkte im kulturellen Leben der Stadt zu setzen.

Livemusik und mehr

Das zweitägige Jubiläum wird sowohl im Lokal, im Scherbenkeller als auch in der Stockergasse selbst gefeiert. Los geht es am Freitag, dem 6. Juni, ab 17 Uhr und geht am Samstag, dem 7. Juni, bereits um 15 Uhr weiter. Am ersten Tag sorgen Künstler wie Sir Oliver Mally, Josefine, sowie DJ-Acts und Tanzkaraoke für eine ausgelassene Stimmung. Am Samstag geben sich dann unter anderem The Base, Binder & Krieglstein und Karacho mit Kirsche die Ehre.

Das könnte dich auch interessieren:

Grazer Eventhighlights im Juni und Juli 2025, einschließlich spektakulären Musicalaufführungen und kulinarischen Comebacks – bleibt dran und erlebt die Vielfalt der Grazer Kulturszene in dieser aufregenden Festzeit.