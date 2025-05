Zwei Verdächtige nach Raubüberfall in Graz festgenommen

Bereits Anfang März 2025 wurde ein 58-jähriger Mann Opfer eines Raubes in Graz. Intensive Ermittlungen führten nun zur Festnahme zweier Tatverdächtiger, wie die Polizei bekannt gab.

Am 9. März 2025 berichtete die steirische Polizei über einen bedeutenden Ermittlungserfolg in diesem Fall. Der 58-jährige Grazer hatte gegen 17 Uhr eine Anzeige erstattet. Er schilderte, dass er von einem ihm unbekannten Pärchen im Bereich der Elisabethinergasse beraubt wurde. Während des Übergriffs, so die Polizei, setzten die beiden Tatverdächtigen Gewalt ein, indem sie den Mann mit Faustschlägen angriffen, wodurch er zu Boden ging. Anschließend entwendeten sie ihm persönliche Gegenstände, darunter seine Geldbörse und ein Mobiltelefon.

Die gebildete Ermittlungsgruppe der Grazer Polizei nahm die Ermittlungen nach der Anzeige sofort auf. Dank der Zusammenarbeit von Zeugen und modernen kriminaltechnischen Methoden konnten die Beamten relativ schnell erste Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen erlangen. Die Ermittler nutzten Videoüberwachungssysteme in der Umgebung, die den Vorfall aufgezeichnet hatten, um die Täter zu identifizieren. Dabei zeigte sich, dass das Pärchen in der Vergangenheit bereits mehrfach in ähnlichen Delikten verwickelt war.

Am 15. März 2025, nur wenige Tage nach dem Vorfall, konnten die beiden Verdächtigen schließlich in einer Wohnung in Graz festgenommen werden. Laut Polizei handelt es sich um ein 24-jähriges Paar, beide mit Vorstrafen wegen Diebstahls. Bei der Festnahme fanden die Beamten einige der entwendeten Gegenstände, die den 58-jährigen Mann eindeutig zugeordnet werden konnten. Dies verstärkt den Verdacht, dass die Täter nicht nur in diesem Fall, sondern auch in anderen Überfällen aktiv gewesen sein könnten.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an die Bevölkerung, den Mut zu haben, sich in Zeiten von Gewalt zu äußern und Übergriffe zu melden. „Die rasche Aufklärung solcher Straftaten ist von zentraler Bedeutung, um das Sicherheitsgefühl unserer Bürger zu stärken“, erklärte ein Polizeisprecher.

Die Ermittlungen bezüglich weiterer möglicher Tatorte und -methoden durch das Duo sind in vollem Gange. Dies könnte dazu führen, dass auch weitere Geschädigte zu Wort kommen und ihre Erlebnisse teilen. Die Polizei ist zudem daran interessiert, Menschen zu finden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder Hinweise zu den beiden Verdächtigen geben können.

Zusätzlich bittet die Polizei darum, in Zukunft verdächtige Beobachtungen sofort zu melden, um diese Art von Straftaten rechtzeitig zu verhindern. In der aktuellen Zeit, in der viele Menschen auch die Vorteile der sozialen Netzwerke nutzen, wird der Aufruf zur Wachsamkeit und zum sozialen Zusammenhalt noch dringlicher.





