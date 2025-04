Zwei Verkehrsunfälle in Graz: Drogenlenker und Fahrerflucht am Dienstag

Am Dienstag ereigneten sich in Graz zwei Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt drei Personen leicht verletzt wurden. Der erste Unfall in Straßgang war von Drogenbeeinflussung geprägt, während der Fahrer des zweiten Unfalls in Puntigam flüchtete. GRAZ. Der erste Unfall passierte gegen 9 Uhr im Grazer Bezirk Straßgang. Ein 40-jähriger Mann aus Graz bog unerlaubt vom Weblinger Kreisverkehr nach rechts in die Kärntner Straße ein und auf die falsche Fahrbahnseite. Dabei kollidierte er frontal mit einem stehenden PKW, der an einer roten Ampel wartete. Die Wucht des Aufpralls führte dazu, dass zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt wurden. Siehe auch Rathaus: Polizei weist "Sicherheitslücke" beim Wiener Christkindlmarkt zurück Im vordersten Fahrzeug saßen ein 54-jähriger israelischer Staatsbürger und seine 57-jährige Begleiterin, die beide leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte sie ins Universitätsklinikum Graz. Bei dem Unfallverursacher bestand der Verdacht auf Drogenkonsum, was durch eine amtsärztliche Untersuchung bestätigt wurde. Seine Fahrerlaubnis wurde vorübergehend entzogen, und er muss sich nun vor Gericht verantworten. Fahrerflucht in Puntigam Ein weiteres Ereignis fand am Abend gegen 23.15 Uhr im Bezirk Puntigam statt. Eine 28-jährige PKW-Fahrerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung musste an der Kreuzung Puntigamer Straße/Puchstraße an einer roten Ampel anhalten. Ein nachfolgender Fahrer, ein 36-jähriger Grazer, fuhr aus unbekannter Ursache auf ihr stehendes Fahrzeug auf und verursachte einen weiteren Unfall. Statt sich um die Verletzte zu kümmern, flüchtete er von der Unfallstelle. Siehe auch Van der Bellen beim ersten Präsidentengipfel im Slavkov-Format: Ein historischer Moment! Die Polizei konnte den Fahrer jedoch während einer Fahndung anhalten. Er verweigerte einen Alkoholtest, und sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden vorläufig sichergestellt. Die 28-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, und es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Weitere Meldungen aus Graz findest du hier! Das könnte dich auch interessieren: SPÖ-Gemeinderätin fordert Handyführerschein für Kinder Bächer bleiben trotz Maßnahmen Gefahren Hot-Spot So geht es aktuell dem Wald am Schloßberg

