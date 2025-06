Zweifel: Kletterhalle Wien kritisiert Studie zu riskantem Schuhabrieb

Eine kürzlich durchgeführte Studie hat besorgniserregende Ergebnisse in Bezug auf die Luftqualität in Kletterhallen aufgezeigt. Die Verantwortlichen der Donaustädter Kletterhalle und der Österreichische Verband der Kletteranlagenbetreiber kritisieren die Methodik der Forschung.

WIEN/DONAUSTADT. Eine neue Studie hat die Kletterszene in Aufregung versetzt, nachdem sie mögliche Gefahren durch Abrieb von Kletterschuhsohlen aufgezeigt hat. Die Kletterhalle Wien in der Donaustadt sieht erhebliches Verbesserungspotenzial in der Forschungsansatz.

Die Untersuchung legt nahe, dass Gummisohlen von Kletterschuhen durch die Benutzung abgerieben werden und diese Mikroplastikpartikel in die Luft gelangen könnten. Diese Partikel können möglicherweise auch in die Lunge der Sportlerinnen und Sportler einatmen, was zu gesundheitlichen Risiken führen könnte.

Schädliche Stoffe



Laut den Forschern sind die Gummimischungen der Sohlen, die oft chemische Additive enthalten, potenziell schädlich für Mensch und Umwelt. „Die Sohlen von Kletterschuhen sind Hochleistungsprodukte, ähnlich wie Autoreifen“, erklärt die Erstautorin der Studie, Anya Shermann, die am Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft (CeMESS) der Universität Wien tätig ist.

Die Wissenschaftler plädieren für einen Wechsel zu schädstoffärmeren Sohlenmaterialien. „Es ist sinnvoll zu handeln, bevor alle Risiken bekannt sind, insbesondere im Hinblick auf empfindliche Gruppen wie Kinder“, unterstreicht Umweltwissenschaftler Thilo Hoffmann.

Kritik an der Studie



Dieter Schimanek, Geschäftsführer der Kletterhalle Wien, äußert jedoch Bedenken bezüglich der Studie. Er vermisst Informationen über die getesteten Schuhe sowie die Mengen und Arten der nachgewiesenen Schadstoffe. „Wir wissen nicht, welche Modelle getestet wurden, und es fehlen detaillierte Informationen über mögliche gesundheitliche Auswirkungen“, fügt Schimanek, der auch stellvertretender Obmann des Verbands der Kletteranlagenbetreiber Österreichs (VKAÖ) ist, hinzu.

Aus diesem Grund plant die Kletterhalle Wien eine umfassende wissenschaftliche Analyse, um zu untersuchen, ob gesundheitsschädliche Partikel auch im Urin oder Blut von Sportlern nachgewiesen werden können.

Moderne Lüftungssysteme



Schimanek weist darauf hin, dass die Kletterhalle über ein modernes Lüftungssystem verfügt und dass Kunststoffböden eine effektivere Reinigung ermöglichen. Zudem hebt er hervor, dass es Unterschiede zwischen Kletter- und Boulderhallen gibt.

Die Boulderbar Seestadt besitzt ebenfalls eine professionelle Lüftungsanlage. Leiter Peter Emberger bestätigt das Bewusstsein über das Potenzial gefährlicher Stoffe und teilt mit, dass sie entsprechende Messungen in ihren Hallen unterstützt haben. In der Seestädter Halle konnten jedoch keine belastbaren Nachweise gefunden werden, und auch Emberger betont die Notwendigkeit einer präzisen Verifizierung der Messmethoden.

