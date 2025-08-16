Zweimal im Monat: Hier kannst du in Wien kostenlos deine Kleidung tauschen!

In Wien können Anwohner bei monatlichen Kleidertausch-Events ihre ungewollten Kleidungsstücke umweltfreundlich abgeben und gleichzeitig neue Lieblingsteile entdecken.

WIEN. Nach einem ausgiebigen Frühjahrsputz bleibt oft ungetragene Kleidung im Schrank zurück, die nur auf den richtigen Zeitpunkt wartet, um ein neues Leben zu beginnen. Für die Wienerinnen und Wiener bietet sich die ideale Gelegenheit, bei einem Kleidertausch neue Stücke zu gewinnen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen.

In Wien finden monatlich zwei Kleidertauschtreffen statt. Eines wird von Wiener Wäsch organisiert, während das andere vom Verein MUT durchgeführt wird. Diese Veranstaltungen bieten Interessierten die Möglichkeit, überschüssige Kleidung gegen neue Stücke zu tauschen – und das ganz kostenlos!

Alles, was das Herz begehrt

Die Regeln für den Kleidertausch sind unkompliziert und bei beiden Treffen identisch: Kleidung, die zu lange im Schrank hängt und keine Mängel aufweist, kann mitgenommen werden. Aber nicht nur Kleidung findet hier ein neues Zuhause. Teilnehmende haben auch die Möglichkeit, Schmuck oder Bücher mitzubringen und andere Besucher mit ihren Schätzen zu erfreuen.

Wichtig ist, dass die Stücke in gutem Zustand sind. Das grundlegende Ziel des Kleidertausches ist es, Menschen eine kostenlose Möglichkeit zu bieten, neue Kleidungsstücke zu entdecken. Die getauschten Teile sollten gewaschen sein und dürfen keine Löcher oder Flecken aufweisen.

Vielfältige Locations

Die Veranstaltungsorte der Wiener Wäsch sind ebenso vielfältig wie die Kleidung: Die Treffen fanden bereits in verschiedenen Cafés, beim 48-Tandler und in Veranstaltungszentren statt. Auf der Webseite von Wiener Wäsch kann man sich über die kommenden Termine informieren – die nächsten Veranstaltungen sind bis Juni 2026 bereits geplant. Das nächste Treffen findet am 6. September im Schutzhaus Heustadlwasser in der Stemmerallee 80 (2. Bezirk) statt.

Auch auf der Homepage des Vereins MUT gibt es Informationen zu den nächsten Veranstaltungen. Das nächste Treffen wird im Hof des Vereinszentrums in der Rechten Wienzeile 37 (4. Bezirk) stattfinden, ein Datum steht jedoch noch aus. Weitere Details findest du auf verein-mut.eu.

