Zweiter Wiedner Jazzfrühling: Das Amtshaus in Wiedn wird zum Jazzclub

Das „Michaela Rabitsch und Robert Pawlik Quartett“ wird am Mittwoch, den 2. April, das Wiedner Amtshaus zur musikalischen Begegnungsstätte und eröffnet den zweiten Wiedner Jazzfrühling.

WIEN/WIEDEN. An diesem besonderen Abend werden die Klänge des Jazz durch die Wände des Wiedner Bezirks hallen. Die Trompeten werden fröhliche Melodien präsentieren, während die Gitarre und der Kontrabass spannende harmonische Begleitungen bieten und das Schlagzeug einem pulsierenden Tempo folgt. Diese Veranstaltung ist ein Teil des 13. Wiener Jazzfestes der Bezirke, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Jazzmusik direkt vor die Haustüre der Wienerinnen und Wiener zu bringen.

Im Rahmen des Wiedner Jazzfrühlings wird das „Michaela Rabitsch und Robert Pawlik Quartett“ den Festsaal der Bezirksvorstehung in einen lebhaften Jazzclub verwandeln. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und bietet ein fesselndes musikalisches Erlebnis, für das Wiens „first couple of Jazz“ bekannt ist. Das Quartett, bestehend aus der talentierten Trompeterin Michaela Rabitsch und dem vielseitigen Gitarristen Robert Pawlik, überzeugt durch ihre außergewöhnliche Musikalität und Kreativität.

Tradition und Internationales

Die Musikkunst des Quartettes hat ihre Wurzeln in den traditionellen, songorientierten Stilen des Jazz, kombiniert jedoch erfolgreich mit innovativen Elementen aus verschiedenen Kulturen. Ihre Musik integriert Einflüsse aus der indischen, balkanischen, afrikanischen und südamerikanischen Musikkultur, was zu einem einzigartigen Hörerlebnis führt.

Durch ihre zahlreichen Tourneen durch Europa, Asien, Afrika und Amerika schöpfen die Künstler immer wieder neue Inspirationen. Ob in einem kleinen Jazzclub oder auf einer großen Bühne, das Quartett versteht es, das Publikum mitzureißen und für eine mitreißende Stimmung zu sorgen. Das Wiedner Amtshaus, gelegen in der Favoritenstraße 18, öffnet an diesem Abend seine Türen für alle Jazzliebhaber. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos.

