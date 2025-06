Zwerge im Wirbelwind: Kostenfreies Kindertheater im Braunhirschenpark

Ein aufregendes Abenteuer erwartet sowohl große als auch kleine Theaterfans am Dienstag, den 1. Juli, im Braunhirschenpark im 15. Bezirk. Das Open-Air-Kindertheaterstück „Voll Verzwergt“ lädt die Zuschauer zu einem fantasievollen Ausflug in eine zauberhafte Welt ein – gespickt mit frechem Witz, schrägen Charakteren und einer wichtigen Botschaft über den Zusammenhalt.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Wer fragt sich nicht, was 50 Jahre vor dem berühmten Märchen von Schneewittchen passierte? Das Stück „Voll Verzwergt“, das am Dienstag, den 1. Juli, vom Yellow Cat Theater im Rudolfsheimer Braunhirschenpark aufgeführt wird, nimmt genau diese Frage auf humorvolle Weise auf und beantwortet sie kindgerecht.

Der gesamte Märchenwald ist verzaubert, doch ein kleines Haus mit einer zänkischen Zwergentruppe hat es bislang nicht getroffen. Seit Toni, der einzige, der Frieden und Ordnung in die Gruppe brachte, plötzlich verschwunden ist, regiert das Chaos unter den Zwergen.

Um ihren verloren geglaubten Freund zu finden, machen sich die Zwerge auf ein magisches Abenteuer. Ihre Reise führt sie durch dunkle Wälder, vorbei an schaurigen Sumpfmonstern, launischen Trollen und listigen Hexen. Dabei lernen sie, dass nur durch Zusammenarbeit die größten Herausforderungen gemeistert werden können – eine wertvolle Botschaft für junge Zuschauer und deren Familien.

Ein unvergessliches Erlebnis bei jedem Wetter

Der Beginn der Aufführung ist für 17.30 Uhr angesetzt. Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, wird die Vorstellung kurzerhand in den „Zeit!Raum Jugendtreff“ in der Oelweingasse 21–23 verlegt. So ist spannende Unterhaltung garantiert – ob im Freien oder drinnen. Der Eintritt zum Theaterstück ist kostenlos.

Das Yellow Cat Theater hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2014 einen Namen in der Wiener Kulturszene gemacht, besonders im Bereich Kinder- und Jugendtheater. Es bietet eine abwechslungsreiche Palette an Performances, die sowohl unterhalten als auch bildend sind. Teilnehmer können sich auf eine Mischung aus Live-Theater und interaktiven Elementen freuen, die Kinder zum Mitdenken anregt und ein Gefühl von Gemeinschaft vermittelt.

Besuchen Sie das ‚Voll Verzwergt‘ und erleben Sie, wie Theater nicht nur eine Kunstform, sondern auch eine bedeutende Plattform ist, um wichtige Lebenslektionen auf kreative Weise zu vermitteln.