Zwischen Wahrheit und Illusion: Eröffnung des Designmonats in Graz

Vom 9. Mai bis 1. Juni 2025 wird die Steiermark erneut zur internationalen Bühne für Design, Innovation und gesellschaftliche Fragestellungen. Unter dem Leitthema „The New Real“ stellt der Designmonat Graz die Grenzen zwischen Echtem und Künstlichem, zwischen Authentizität und Inszenierung zur Diskussion.



GRAZ/STEIERMARK. Am Freitag fällt am ehemaligen Hornig Gelände in Graz der Startschuss für den Designmonat 2025. Der Veranstaltungsort, ein ehemaliges Industrieareal in der Waagner-Biro-Straße, wird für drei Wochen in eine interaktive Designwelt verwandelt. Im Mittelpunkt steht die Hauptausstellung “The New Real”, die KI-generierte Videobeiträge zu Themen wie Architektur, Mobilität, Mode und Umwelt präsentiert. Das Festivalzentrum ist während des Designmonats täglich von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und kostenlos zugänglich.

Eberhard Schrempf, Geschäftsführer der Creative Industries Styria, erklärt: „Der Designmonat Graz 2025 stellt angesichts eines technologiegetriebenen, historischen Paradigmenwechsels grundlegende Fragen: Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben, wie arbeiten? Welche Auswirkungen hat die aktuelle Transformation auf viele Jahrzehnte lang funktionierende Geschäftsmodelle in der Kreativwirtschaft? Wie definieren wir künftig zentrale Begriffe wie echt oder künstlich?“ Diese Fragen sind besonders relevant in der heutigen Zeit, in der Technologie und künstliche Intelligenz einen zunehmend größeren Einfluss auf jeden Lebensbereich haben.

Weitere Ausstellungen in Graz



Neben der Hauptausstellung bietet das Hornig Areal zahlreich weitere Beiträge zum Festivalthema. Diese umfassen:

Rebel Prints: Eine Plakatserie des Künstlerduos Poster Rex, die als kritisches Statement zur politischen Kommunikation dient.

Oracles of Possible Futures: Eine immersive Installation von Eduardo Fuhrmann, die Zukunftsszenarien entwirft.

Design for Transformation: Arbeiten von Studierenden der FH Joanneum, die den Einfluss von Design auf gesellschaftlichen Wandel thematisieren.

Was ist, ist mehr, als es ist: Sprachbilder von Eike König, die zwischen Popkultur und Gesellschaftskritik oszillieren.

Stitching the Centuries: Eine Kooperation zwischen Graz und Covilhã, die alte Sticktechniken zeitgemäß interpretiert.

Von Pöllau bis Trahütten



Über die Stadtgrenzen hinaus setzen Programmsatelliten in Pöllau, Schloss Hollenegg und Trahütten zusätzliche Akzente. In Pöllau lädt „Design ab Hof“ zum Austausch über Design und Regionalität ein, während Schloss Hollenegg mit der Ausstellung „Knit and Weave“ textile Konzepte neu denkt. In Trahütten wiederum verbindet Design ländliche Architektur mit regionaler Kulinarik.

In der Grazer Innenstadt bietet das Format „Design in the City“ ein entschleunigtes Einkaufserlebnis. Ausgewählte Shops präsentieren besondere Designobjekte mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Qualität. Geführte Touren mit den GrazGuides runden das Angebot ab. Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) betont: „Der Designmonat Graz 2025 zeigt einmal mehr, wie eng Kreativität, Innovation und wirtschaftliche Dynamik in unserer Stadt verbunden sind.“ Sein Amtskollege Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) ergänzt: „Inspiration durch Ausstellungen, interaktive Formate und kontroverse Fragestellungen wird die Kraft der heimischen Kreativwirtschaft sichtbar und erlebbar machen.“

Mehr dazu:



Das Hornig Areal in Graz beherbergt wieder Kunst und Kultur

Das könnte dich auch noch interessieren:

„Gamskrimi“-Dreharbeiten gehen in das Finale

Ukrainischer Botschafter berichtet von der Front