Zwittnig Busreisen: Eine kulturelle Sommerreise mit maritimem Flair

Die Reiseprofis von Zwittnig Busreisen freuen sich, auch dieses Jahr ein außergewöhnliches Sommerhighlight anzubieten, das speziell für Kultur-, Geschichts- und Naturfreunde konzipiert wurde: Eine geführte Rundreise von Usedom über Danzig bis nach Breslau, die mit unvergesslichen Erlebnissen zwischen Natur und Geschichte gefüllt ist. Vom 06. bis 13. Juli 2025 geht es auf eine komfortable Entdeckungsreise durch die schönsten Regionen Nord- und Ostdeutschlands sowie Polens. Auf dieser Reise werden Teilnehmer von einem erfahrenen Reiseleiter begleitet, der spannende Hintergrundinformationen, Geheimtipps und die Geschichte lebendig macht. Die Region ist bekannt für ihre atemberaubende Landschaft, interessante Kultur und historische Stätten. Siehe auch Feierliche Stimmung bei der Afterparty mit EGON7 Was die Teilnehmer erwartet Maritimes Flair auf der wunderschönen Insel Usedom, die für ihre feinen Sandstrände und die lebendige Seebäderkultur bekannt ist.

Die beeindruckende Hafenstadt Danzig, berühmt für ihre gut erhaltene Altstadt und bedeutenden historischen Wahrzeichen wie das Westerplatte, wo der Zweite Weltkrieg begann.

Die kulturell vielfältige Metropole Breslau, bekannt für ihre beeindruckende Architektur und die Geschichte der Stadt, die sich in Denkmälern wie der Jahrhunderthalle widerspiegelt.

Punkten wie Peenemünde und Bamberg, die tief in die Geschichte eingetaucht sind und deren Besuch aufschlussreiche Einblicke in die deutsche Geschichte gewähren.

Komfortable Anreise mit dem Bus, handverlesene Hotels und kulinarische Hochgenüsse, die den Gaumen verwöhnen.

„Diese Reise ist ideal für Kulturinteressierte und Genießer. Unsere Gäste erleben eine perfekte Mischung aus Erholung, Bildung und geselligem Beisammensein“, erklärt das Team von Zwittnig Busreisen. Siehe auch Bühnenfit: Paul Pizzera spricht über die entbehrliche Zeit im Fitnessstudio und seine Leidenschaft für Graz Nur begrenzte Plätze verfügbar Die achttägige Rundreise erfreut sich bereits großer Nachfrage, und es stehen nur begrenzte Plätze zur Verfügung. Der Reisepreis beginnt bei 1.499 Euro pro Person. Eine frühzeitige Buchung wird daher dringend empfohlen, um sich die begehrten Plätze zu sichern. Anmeldung & Informationen:

Zwittnig Busreisen

0316 / 28 25 81

www.zwittnig-bus.at

