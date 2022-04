Premiere: Das Murhof Masters präsentiert von Mothwurf

Vergangenes Wochenende blickte die Golfwelt wieder nach Augusta (USA), wo beim Masters einmal mehr das grüne Jackett an den Sieger Scottie Scheffler übergeben wurde. Am Steiermärkischen Golfclub Murhof fand nun erstmals das Murhof Masters präsentiert von Mothwurf statt. Ähnlich wie beim großen Klassiker in Amerika ging es natürlich auch hier um eine wertvolle Jacke – aus dem Hause Mothwurf.

Bei der Premiere am Murhof holte sich bei schwierigen Bedingungen Georg Egger den Tagessieg bei den Herren. Egger setzte sich am Ende mit einer 74er-Runde mit drei Schlägen Vorsprung auf Jakob Lotschak durch. Bei den Damen blieb Sonja Simoner erfolgreich.

In den Gruppe A holte sich Franz Paier mit 35 Punkten den Sieg vor Christian Kallich mit 32 Punkten. In der Gruppe B hatten am Ende des Tages gleich drei Spieler 38 Punkte auf der Scorekarte: Am Ende hatte Konstantin Reininghaus die Nase vor Roman Mayer und Mothwurf-Eigentümer Helmut Schramke vorne.

Seine Gattin Stefanie Schramke hätte die Gruppe C für sich entschieden, gab den Preis aber an die zweitplatzierte Gisela Krach (35 Punkte) weiter.

Am dritten Platz folgte Helmut Einfalt mit 33 Punkten. Bei den Sonderwertungen waren Jannika Geyrhofer und Bernd Reininghaus beim Longest Drive und Georg Egger beim Nearest to the Pin erfolgreich.

Am Ende war die Stimmung bei den 50 Teilnehmer/-innen trotz des durchaus windigen Wetters bestens und der Tag fand beim gemeinsamen Masters-Schauen am Murhof seinen Ausklang. Zufrieden zeigte sich auch Mothwurf-Eigentümer Helmut Schramke: „Wir hatten einen genialen Tag am Murhof, noch dazu haben meine Frau und ich haben sehr gut gespielt, besser geht es nicht. Generell sind wir begeisterte Golfspieler und als uns die Idee einer Kooperation mit diesem Top-Unternehmen präsentiert wurde, waren wir sofort dabei“, so Schramke.

„Mothwurf ist ein traditioneller Familienbetrieb aus der Region und passt daher fantastisch zu uns“, meint Murhof-Manager Daniel Simon.

Das Turnier ist aber nur der Auftakt für eine neue Kooperation zwischen den beiden Leitbetrieben. „Die Mitarbeiter/-innen des Golf Hotels werden zukünftig in Mothwurf-Outfit die Gäste am Murhof begrüßen und damit zu Botschaftern für unsere Marke“, so Schramke weiter.

Fotos: Murhof