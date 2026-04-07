Urban Art Forms 2014 am Schwarzl See: Was das Musikfestival war

Das Urban Art Forms Festival, oft einfach UAF genannt, war über viele Jahre eines der bekanntesten Festivals für elektronische Musik in Österreich. Die Ausgabe 2014 fand von 3. bis 5. Juli am Schwarzl Freizeitzentrum am Schwarzl See in Unterpremstätten bei Graz statt und war zugleich die 10. Ausgabe des Festivals.

Wer den Namen heute sucht, stößt vor allem auf Erinnerungen, Festivalarchive und alte Line-ups. Genau deshalb ist die Frage spannend, was das Urban Art Forms eigentlich war. Es handelte sich nicht nur um ein gewöhnliches Open-Air mit DJs, sondern um ein großes österreichisches Sommerfestival, das mehrere Spielarten elektronischer Musik, aufwendige Bühneninszenierungen und über Jahre auch einen klaren Fokus auf Visuals und audiovisuelle Festivalerlebnisse miteinander verbunden hat.

Was das Urban Art Forms Festival war – Zusammenfassung

Das Urban Art Forms Festival war ein jährliches österreichisches Musikfestival, das von 2004 bis 2015 veranstaltet wurde. Über die Jahre wechselte der Austragungsort. Zunächst war das Festival in Wiesen im Burgenland verankert, später auch in Wiener Neustadt und danach mehrfach am Schwarzlsee bei Graz. Die Ausgabe 2014 gehörte zu jener Phase, in der das Festival am Schwarzl Freizeitzentrum stattfand.

Der musikalische Schwerpunkt lag klar auf elektronischer Musik. Dazu zählten je nach Jahr und Bühne unter anderem Techno, House, Drum and Bass, Dubstep, Electro und artverwandte Stile. Zugleich war das Urban Art Forms lange dafür bekannt, nicht nur Musik zu zeigen, sondern auch visuelle Kunst, Lichtkonzepte und VJ Kultur einzubinden. Genau diese Mischung machte das Festival für viele Besucherinnen und Besucher besonders.

Warum das Festival so besonders war – Stimmung & Visuals

Das Urban Art Forms wollte nie nur ein reines DJ-Festival sein. Es setzte bewusst auf große elektronische Acts, aber auch auf Stimmung, Bühnenwelten, visuelle Gestaltung und ein eigenes Festivalgefühl. In älteren Beschreibungen wurde das UAF sogar als eine Art Bühne für elektronische Kunst in Bild und Ton verstanden.

Für viele war das Festival deshalb mehr als ein Wochenendtrip. Es war ein Treffpunkt für Menschen, die elektronische Musik nicht nur hören, sondern als Gesamterlebnis aus Sound, Licht, Open-Air-Stimmung und Szenegefühl erleben wollten.

Der Standort am Schwarzl See – Platz und Freiluftkulisse

Der Schwarzl See war für diese Art von Festival ein auffälliger Austragungsort. Das Gelände in Unterpremstätten bei Graz bot viel Platz, eine sommerliche Freiluftkulisse und eine Umgebung, die sich deutlich von klassischen Stadtlocations unterschied. Gerade im Sommer sorgte diese Mischung aus Festivalareal, Badesee, weitläufigem Gelände und mehreren Bühnen für ein eigenes Profil.

2014 war das Urban Art Forms bereits zum dritten Mal am Schwarzlsee. Das zeigt, dass sich dieser Ort damals als wichtige Festivalheimat etabliert hatte.

Ein Festival mit Jubiläumscharakter – Umfangreiches Programm

Die Ausgabe 2014 stand unter dem Motto „10 years within the electronic music circus“. Schon daran lässt sich erkennen, wie sich das Festival selbst präsentierte: groß, bunt, laut, international und deutlich im Zeichen elektronischer Club- und Festivalmusik.

Das Jubiläumsjahr sollte also nicht nur ein weiteres Event sein, sondern eine Ausgabe mit besonderem Charakter. Entsprechend breit fiel auch das Programm aus.

Was 2014 am Schwarzl See geboten wurde – Zusammenfassung

Das Urban Art Forms 2014 war ein mehrtägiges Open-Air-Festival mit einem sehr umfangreichen Programm. In Festivalarchiven ist von einer großen Auswahl an verschiedenen Acts die Rede. Gespielt wurde auf mehreren Stages mit unterschiedlichen musikalischen Schwerpunkten. Dadurch konnten Besucherinnen und Besucher zwischen härteren, melodischeren, clubbigen oder basslastigen Bereichen wechseln.

Zu den bekanntesten Namen der Ausgabe 2014 zählten unter anderem Fatboy Slim, Steve Aoki, Chase & Status, Knife Party, Nero, Netsky, Camo & Krooked, Chris Liebing und Alle Farben. Das zeigt bereits, wie breit das Festival musikalisch aufgestellt war.

Alle Angaben ohne Gewähr

Mehrere Bühnen mit unterschiedlichen Stilen

Das Festival setzte nicht auf nur eine Hauptbühne mit ähnlichen Acts, sondern auf mehrere Bereiche mit klaren musikalischen Profilen. In den damaligen Programmen tauchen unter anderem große Stage-Namen für Mainstream Electronic, Bass Music, Techno und weitere Subgenres auf. Dadurch sprach das Festival sowohl ein breiteres Publikum als auch Szenefans einzelner Richtungen an.

Gerade diese Aufteilung war für das Urban Art Forms typisch. Wer tagsüber eher melodische oder housige Sets hören wollte, konnte sich anders bewegen als jemand, der gezielt nach härterem Techno, Dubstep oder Drum and Bass suchte.

Internationale Stars und österreichische Szene

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Verbindung von international bekannten Headlinern mit österreichischen Acts und lokalen Szenenamen. Das Urban Art Forms war damit nicht nur ein Import großer Festivalnamen, sondern auch eine Plattform, auf der sich die heimische elektronische Szene sichtbar zeigen konnte.

Für Österreich war das nicht unwichtig. Solche Festivals prägten über Jahre mit, welche Acts hierzulande sichtbar wurden und welche Stilrichtungen auf breiterer Ebene ein Publikum fanden.

Welche Musik beim Urban Art Forms im Mittelpunkt stand

Das Urban Art Forms war ganz klar ein Festival der elektronischen Musik. Je nach Jahr konnte sich der Schwerpunkt leicht verschieben, doch im Kern standen Techno, Drum and Bass, Dubstep, Electro, House und Festival-Sounds mit Clubbezug. Genau diese stilistische Breite machte das UAF für viele interessant.

2014 zeigte das Line-up besonders deutlich, dass das Festival sowohl große Mainstage-Namen als auch szeneorientierte Acts unterbringen wollte. So entstand ein Programm, das nicht nur auf Charttauglichkeit setzte, sondern auch auf Subkultur, Clubnähe und Festivaldramatik.

Mehr als nur Mainstage Unterhaltung

Auch wenn große Namen für Aufmerksamkeit sorgten, war das Urban Art Forms nicht nur auf spektakuläre Headliner reduziert. In den Archiven fällt auf, wie viele zusätzliche Künstlerinnen, Künstler, DJs und Live-Acts vertreten waren. Das spricht dafür, dass das Festival als breit kuratierte elektronische Veranstaltung gedacht war und nicht nur als Show für wenige Zugpferde.

Warum das Festival heute noch gesucht wird

Das Urban Art Forms hat in der österreichischen Festivalgeschichte einen festen Platz, weil es für viele Jahre eine prägende Rolle im Bereich elektronischer Musik gespielt hat. Wer heute nach dem Urban Art Forms 2014 am Schwarzl See sucht, sucht oft nach Erinnerungen an eine Zeit, in der große Elektronikfestivals in Österreich eine andere Sichtbarkeit hatten als heute.

Hinzu kommt, dass das Festival später nicht mehr in derselben Form weiterlief. Nach der Rückkehr nach Wiesen im Jahr 2015 war Schluss. 2016 wurde das UAF abgesagt, danach gab es das Festival nicht mehr in seiner ursprünglichen Reihe. Auch deshalb wird die Ausgabe 2014 oft als Teil einer besonders markanten Phase des Festivals wahrgenommen.

Für wen das Urban Art Forms gedacht war

Das Festival richtete sich an ein Publikum, das elektronische Musik offen und in ihrer ganzen Bandbreite erleben wollte. Dazu gehörten Fans großer Festival-Acts, Clubszene-Publikum, Drum-and-Bass-Interessierte, Techno-Fans und Menschen, die sommerliche Open-Air-Atmosphäre mit starken Live- und DJ-Erlebnissen verbinden wollten.

Gerade die Mischung aus internationalen Namen, visueller Inszenierung und mehrtägigem Festivalcharakter machte das Urban Art Forms für viele so attraktiv. Es war kein kleines Nischenformat, sondern ein Festival mit deutlich größerem Anspruch.

Fazit

Das Urban Art Forms Festival 2014 am Schwarzl See war ein großes österreichisches Festival für elektronische Musik, das im Jubiläumsjahr seine 10. Ausgabe feierte. Es stand für mehrere Bühnen, internationale Headliner, unterschiedliche elektronische Subgenres und eine starke visuelle Festivalästhetik. Der Standort am Schwarzl See gab der Ausgabe zusätzlich ein markantes Sommerprofil.

Wer also wissen möchte, was das Urban Art Forms war, kann es am besten so zusammenfassen: ein prägendes österreichisches Elektronikfestival mit Club-, Open-Air- und Kunstcharakter, das 2014 am Schwarzl See eine besonders große und auffällige Jubiläumsausgabe erlebte.

FAQ

Was war das Urban Art Forms Festival?

Das Urban Art Forms Festival, kurz UAF, war ein österreichisches Musikfestival mit Schwerpunkt auf elektronischer Musik. Es lief von 2004 bis 2015 und verband über viele Jahre große Acts, unterschiedliche elektronische Stilrichtungen und visuelle Inszenierungen.

Wann fand das Urban Art Forms 2014 statt?

Die Ausgabe 2014 fand von Donnerstag, 3. Juli 2014, bis Samstag, 5. Juli 2014, statt. Austragungsort war das Schwarzl Freizeitzentrum am Schwarzl See in Unterpremstätten bei Graz.

Welche Musik wurde dort gespielt?

Im Mittelpunkt standen elektronische Genres wie Techno, House, Drum and Bass, Dubstep und Electro. Das Festival war dafür bekannt, verschiedene elektronische Richtungen auf mehreren Bühnen zu kombinieren.

Welche bekannten Acts waren 2014 dabei?

Zu den auffälligen Namen der Ausgabe 2014 gehörten unter anderem Fatboy Slim, Steve Aoki, Chase & Status, Knife Party, Nero, Netsky, Camo & Krooked, Chris Liebing und Alle Farben.

Gibt es das Urban Art Forms Festival heute noch?

Nein, in der damaligen Form existiert das Festival nicht mehr. Nach der Ausgabe 2015 war Schluss, 2016 wurde das UAF abgesagt und die ursprüngliche Festivalreihe wurde nicht mehr fortgeführt.

Quellen