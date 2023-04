Neue Eröffnung: Gottestal erhält einen Friedensforst

Wernberg, 21. April 2023 – Seit mehr als einem Jahrzehnt gibt es in Kärnten bereits Friedensforste. Immer mehr Menschen wünschen sich nach ihrem Ableben, eins mit der Natur zu werden. Dies führt zu einem Anstieg der Anfragen bezüglich Bestattungen in einem der Kärntner Friedensforste. Nun wird das Angebot erneut erweitert und ein neuer Ort für Baumbestattungen eröffnet: Der Friedensforst Gottestal bei Wernberg im Bezirk Villach-Land.

Zur feierlichen Eröffnung und Segnung lädt die Bestattung Kärnten ein:

Am Freitag, dem 28. April, um 15:00 Uhr beim Friedensforst Gottestal

Friedensweg, 9241 Wernberg

(Friedhof Gottestal)

Die Segnung wird von Pfarrer Marijan Marijanović und evangelischem Pfarrer Dr. Rainer Guggl durchgeführt, musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Gruppe „Querfeld“. Im Anschluss an die Eröffnungsfeierlichkeiten sind alle Besucher herzlich zur Agape eingeladen. Die Mitarbeiter der Bestattung Kärnten stehen außerdem allen Interessierten gerne für Führungen und Informationen zur Baumbestattung und zum Friedensforst zur Verfügung.

Das Friedensforst-Netzwerk wächst weiter

Der Standort in Gottestal ist bereits der zehnte Friedensforst in Kärnten. Derzeit gibt es das Angebot in Klagenfurt, Velden, Sternberg, Gurk, St. Georgen/Längsee, Fürnitz, Ledenitzen, Wachsenberg/Feldkirchen und Treffen. Auch weitere Eröffnungen stehen bevor: Mitte Mai (13.05.) wird ein Friedensforst in Moosburg eröffnet, im Juni (01.06.) einer in Krumpendorf.

Diese Erweiterungen sind aufgrund der hohen Nachfrage notwendig geworden. In den letzten zehn Jahren gab es über 1.500 Urnenbeisetzungen und über 3.000 Reservierungen für Baumbestattungen.