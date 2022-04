Eröffnung am 20. April: LAOZI – asiatische & amerikanische Küche – Graz

Für alle, die asiatische und amerikanische Küche in Graz genießen möchte, gibt es einen neuen Tipp in Graz zu erleben. Das LAOZI eröffnet am 20.April in Waltendorf und bietet Fusionsgerichte.

Neues Restaurant in Graz in Waltendorf

Der Grazer Asia-Großgastronom Thomas Liu und sein Team eröffnen mit dem LAOZI ein neues Restaurant mit asiatischer und amerikanischer Küche und ausgewählten Fusionsgerichten in der Waltendorfer Hauptstraße 31a. Erstmalig in Österreich gibt es auch eine neuartige und beeindruckende 5D-Animation.

Facts LAOZI Restaurant in Graz

Räumlichkeiten: ca. 80 Sitzplätze innen, ca. 80 im Gastgarten

Adresse: Waltendorfer Hauptstraße 31a, 8010 Graz

Kontakt: 0316/427959, office@laozi-austria.at, www.laozi-austria.at

Öffnungszeiten: Montag – Sonntag 11.30 – 22.30 Uhr

Lokale von Thomas Liu – ein bekannter Gastronom

Thomas Liu (ihm gehören u. a. die Lokale Momoda, Sakana, Yamamoto, Liu Asia usw. …) macht auch in schwierigen Branchenzeiten einen Schritt nach vorne und investiert weiter: Am 20. April 2022 eröffnet das LAOZI in der Waltendorfer Hauptstraße 31a, 8010 Graz, als neuartiges Restaurant mit amerikanisch-asiatischer Küche.

5D Wandprojektor – ideal für private Fotos und Musik bei Feiern

Inklusive überdimensionalen 5D-Wandprojektor (der erste in Österreich, auf diesem können bei Feiern auch private Fotos und Musik eingespielt werden) und einem ganz neuen Getränkeservice-Roboter mit Katzenaugen.

2 Hauben Sushimeister zaubern bestes Sushi

In der Küche werken 2-Hauben-Sushimeister Mr. Bin sowie Mr. Cui vom Wiener Toprestaurant KitchA. Der Schwerpunkt liegt demnach auf original japanischem Sushi (Maki, Sashimi, Rolls, Nigiri, warme Rolls) und Asia-Gerichten (Suppen, asiatische Tapas, Ramen, Sticks, Gegrilltes, Bowls).

Amerikanische Küche und Fusionküche ergänzen das Angebot

Die zweite Küchenlinie ist die amerikanische, die auch durch eine spannende Fusionsküche ergänzt wird: So finden sich auf der Karte zum Beispiel ein Sashimi-Burger mit Wasabi oder ein Burger mit gebackenen Garnelen, Asia-Sauce und Avocado.

Echte amerikanische Gerichte wie Burger & Spare Ribs

Echte Ami-Gerichte wie ein klassischer Burger (mit gebackenem Käse als Highlight) oder Spare Ribs dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Tipp für Desert Fans – das Mochi Eis – unbedingt probieren

Dessert-Liebling ist das Mochi-Eis in verschiedenen Sorten.

Von Montag bis Freitag von 11 bis 15 Uhr gibt es einen Business-Lunch mit Tagessuppe, Sushi, Poke Bowls, Asia-Pasta und Wok-Gerichten.

Wir von bezirksjournal.at konnten uns bereits vorab ein Bild und einen Eindruck vom Essen machen – besonders das Sushi hat uns überzeugt. Wir freuen uns darauf, nach der Eröffnung den Business Lunch im Laozi auszuprobieren.