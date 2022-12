Gründe für eine regelmäßige Rohrreinigung in Wien – Methoden

Eine regelmäßige Rohrreinigung in Wien kann uns das Leben erleichtern und uns vor einer Reihe von Problemen bewahren.Wir informieren in diesem Artikel über Gründe für eine regelmäßige Rohrreinigung, Vorteile, Methoden und der empfohlenen Frequenz! Jetzt im Ratgeber Artikel zu Details informieren! Hier sind fünf Gründe, warum Sie regelmäßige Rohrreinigungen in Betracht ziehen sollten:

1. Verhinderung von Ablagerungen: Der größte Vorteil der regelmäßigen Rohrreinigung ist, dass Ablagerungen verhindert werden können. Dies bedeutet, dass die Lebensdauer Ihres Systems länger als normal ist und Sie viel Geld sparen, da Sie nicht ständig neue Teile kaufen müssen.

2. Geringere Wartungskosten: Regelmäßige Rohrreinigungen reduzieren die Kosten für Wartungsarbeiten. Da die meisten Probleme direkt an den Kanalisationselementen liegen, kann eine regelmäßige Reinigung helfen, Wartungsarbeiten zu reduzieren oder sogar ganz zu vermeiden.

3. Verbesserte Hygiene: Eine regelmäßige Rohrreinigun g hilft auch, den hygienischen Zustand Ihrer Anlage zu verbessern, indem es Schmutz und Ablagerungen entfernt, die die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Familie oder Ihrer Mieter gefährden können.

4. Geringere Betriebskosten: Eine regelmäßige Rohrreinigung hilft Ihnen auch, Energie- und Wasserverschwendung in Ihrem Haushalt zu vermeiden. Da die Kanalisationssysteme frei von Verstopfung sind, wird weder Energie noch Wasser verschwendet und die Kosten für den Betrieb des Systems bleiben niedrig.

5. Erhöhung des Hauswertes: Mit einer ordnungsgemäß funktionierenden Kanalisationstechnik wird der Wert Ihres Hauses steigen. Es zeugt von Sorgfalt und bietet einen positiven Eindruck auf potenzielle Käufer oder Mieter. Lassen Sie sich hier bei Bedarf von einem Immobilienmakler vor Ort informieren und beraten, welche Vorteile es hier gibt.

Welche Methoden werden für die Rohrreinigung in Wien verwendet?

In Wien stehen zahlreiche Methoden und Dienstleistungen für die Rohrreinigung zur Verfügung.

Zu den häufigsten Methoden gehören:

Hochdruckwasserstrahlen: Mit einem speziellen Gerät, das an eine Wasserleitung angeschlossen ist, werden unter hohem Druck Wasserstrahlen in die Rohre geschickt. Dadurch werden Ablagerungen gelöst und das Rohrsystem gereinigt .

Kamerainspektion: Bei dieser Methode wird eine kleine Kamera durch die Rohrleitungen geschoben, um Ablagerungen oder andere Schäden zu erkennen. So lassen sich versteckte Probleme einfach, praktisch und schnell identifizieren und isolieren. Weitere Maßnahmen können danach besprochen werden.

chemische Reinigung: Hierbei wird ein spezielles Reinigungsmittel verwendet, um Blockaden im Rohrsystem zu beseitigen. Mit verschiedenen Chemikalien können sowohl organische als auch anorganische Ablagerungen entfernt werden, um Ihr System sauber und frei von Verstopfungen zu halten.

Hydrojetting: Diese Methode nutzt einen Druckstrahler mit Wasser, der schwer zugängliche Stellen in den Rohren erreichen kann. Es wird meistens bei stark verstopften Abflussrohren angewendet, um schwer erreichbare Blockaden zu beseitigen.

mechanische Reinigung: Diese Technik für die Rohrreinigung setzt spezielle Werkzeuge ein, die in die Rohrleitung eingeführt werden, um Schmutz oder Ablagerungen effektiv zu entfernen. Dazu gehört unter anderem die Verwendung von Bürsten, Walzen und Rotationsbohrern – je nach Herausforderung entscheidet sich der Anbieter individuell für die passende Methode.

Kosten der verschiedenen Methoden: Hierbei gilt, sich vorab über Kosten beraten zu lassen und die effektivste Methode für die Reinigung der betrofffenen Rohre zu wählen – hier können Experten vor Ort für die Rohrreinigung Wien mit einer ersten Einschätzung und Beratung weiterhelfen.

Unabhängig von der verwendeten Methode ist es sehr wichtig, dass die Arbeit von professionellen Experten ausgeführt wird, damit mögliche Probleme so schnell wie möglich behoben werden können. Daher ist es ratsam, sich an Fachleute für die Rohrreinigung in Wien zu wenden, um mögliche Probleme schnell und effizient zu lösen.

In welcher Frequenz sollte man seine Rohre reinigen lassen?

Rohre reinigen lassen sollte man nicht nur, wenn sie verstopft sind oder Wasser abgehen lassen. Sondern auch jedes Mal, wenn man ein neues Haus kauft oder in ein bestehendes einzieht. Rohre können sich mit Schmutz und Ablagerungen füllen und somit das Wasser verunreinigen. Dadurch kann es zu Gesundheitsproblemen kommen. Deshalb ist es wichtig, dass die Rohre regelmäßig gereinigt werden.

Eine gute Faustregel ist, dass man seine Rohre mindestens einmal im Jahr reinigen lassen sollte. Aber Achtung: Es gibt keine allgemeingültige Regel! Je nach Region und Art des Wassers müssen die Rohre oftere oder seltener gereinigt werden. In Städten mit chlorhaltigem Wasser sollten die Rohre häufiger gereinigt werden als in ländlichen Gegenden mit reinem Brunnenwasser.

Wenn Ihr Haus älter ist als 20 Jahre, sollten Sie Ihre Rohre mindestens einmal pro Jahr reinigen lassen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sie verstopfen und Schmutz und Bakterien ins Trinkwasser bringen. Die Arbeit der Rohr- und Kanalreiniger ist also sehr wichtig für unsere Gesundheit!