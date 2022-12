Ist ein Abwasserkanal erst einmal in die Jahre gekommen, kann dies sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich zu ernsthaften Problemen führen – nicht selten erfordert dies sodann komplexe Reparatur oder Sanierungsarbeiten, die entsprechend ins Geld gehen.

Im Falle eines Schadens an einer Kanalisation in Wien hilft ein Notdienst-Profi

Sollte es ärgerlicherweise zu einem Problem an Ihrem Abwassersystem kommen, so sollten Sie sich auf die Erfahrung eines Profis verlassen – Versuche, eine Reparatur in Eigenregie an der Kanalisation durchzuführen, kann den Schaden nur verschlimmern und führt selten zum Erfolg.

Wann wird eine Kanalreinigung in Wien benötigt?

Sollte sich eine Verstopfung bei Ihnen im Abwassersystem bemerkbar machen, können Sie erst einmal versuchen, diese mithilfe eines Abflussreinigers wieder freizubekommen. Eine Saugglocke kann ebenfalls dazu beitragen, den Abfluss wieder durchgängig zu machen.

Falls dies jedoch nicht zügig zum Erfolg führt, sollten auch keine Experimente durchgeführt werden, den Schaden selbst mit „Ideenreichtum“ beheben zu können – hier ist wahrscheinlich die Zeit gekommen. Einen Experten zu beauftragen.

Ein Profi-Notdienst für eine Kanalreinigung Wien verfügt über geschulte Mitarbeiter, die zum einen über jahrelange Erfahrung verfügen und folglich die problematischen Stellen kennen, und zum anderen bedienen sich die Experten auch noch modernster Technik, um das Problem zu beseitigen.

Welche Ursachen lassen verstopfte Abwasserkanäle in Wien entstehen?

Typische Essensreste wie etwa Kartoffelschalen, Obstschalen oder Knochenreste

Farbreste, Klebemittel, Kleister oder Zement

Öle, Fette, Haare

Zigaretten

Sonstige unachtsam entsorgte Gegenstände

Kleinkinder werfen ebenfalls einiges in den Abfluss, was sich sodann an einer Krümmung festsetzen und mit der Zeit zu einer Verengung und später zu einer Verstopfung führen kann. Dies können etwa Figürchen sein oder sonstiges kleines Plastikspielzeug, welches leicht genug ist, weggespült werden zu können.

Welche technischen Gerätschaften stehen dem Kanalreinigungsnotdienst zur Verfügung?

Die Ausstattung ist umfangreich, modern und effektiv zugleich. Wann welche Technik bei der Kanalreinigung in Wien zum Einsatz kommt, ist jedoch von der Art des Schadens und deren Möglichkeiten, diese zu beseitigen, abhängig. Jedoch über folgende technische Ausstattung wird verfügt.

Kamerainspektionssysteme,

Dichtheit-Prüfungsgeräte,

Hochdruckreinigungsanlagen,

Abpumpwagen,

Hebeanlagen,

diverse Hilfsmittel zur Beseitigung kleiner Verstopfungen.

Welche Arbeiten werden durch den Notdienst einer Kanalreinigungsfirma vorgenommen?

Kanalreinigungen,

Rohrsanierungen,

Rohrreinigungen,

vorbeugende Wartungsarbeiten,

Abflussreparaturen.

Wie wird der Abwasserkanal mit der Kamera überprüft?

Eine spezielle Kamera wird an der Stelle in die Kanalisation eingelassen, wo in etwa der Schaden oder der Verursacher vermutet wird. Ob eine Kamera eingesetzt werden kann, ist wiederum von der Stelle und des Rohrdurchmessers abhängig. Diese Kamera kann jedenfalls darüber Aufschluss geben, wie fortgeschritten der Schaden oder die Verstopfung überhaupt ist. Ebenfalls kann mit dieser die eigentliche Ursache erkannt werden, um entsprechende Vorkehrungen zwecks Beseitigung zu treffen. Diese Aufnahmen können dem Auftraggeber sodann vorgelegt werden, um das weitere Vorgehen festzulegen.

Wie wird eine Dichtheitsprüfung in Wien an der Kanalisation durchgeführt?

Durch Absacken des Erdreiches etwa oder permanente Belastungen auf die Abwasserrohre können sich diese über die Jahre hinweg verschieben und folglich undicht werden. Um festzustellen, in welchem Ausmaß eine Undichtigkeit bereits vorliegt, kann mit geeignetem Gerät die Dichtigkeit überprüft werden.

Bei einer einfachen Dichtheitsprüfung wird einer Seite des Kanal-Rohrsystems verschlossen – dies etwa durch eine Gummimanschette. Im Anschluss daran wird sodann das Rohr mit Wasser befüllt, um im Anschluss daran zu überprüfen, ob an einer anderen Stelle Wasser austritt. Welche Prüfzeiten und Drücke zu tragen kommen, wird aus einer DIN-Tabelle entnommen.

Vorbeugende Wartungsarbeiten an der Kanalisation schützt vor Schaden

Ein Kanalreinigungsunternehmen in Wien beispielsweise ist zum einen in der Lage, durch regelmäßige Wartungsarbeiten einige Vorkehrungen zu treffen, um einem Totalausfall vorzubeugen. Schäden, die entstehen können, werden unter anderem durch eindringende Wurzeln, Rattenbefall oder Korrosion hervorgerufen.

In welchen Abständen eine vorbeugende Inspektion vorgenommen werden sollte, ist unter anderem auch vom Alter des Gebäudes beziehungsweise der Kanalisation abhängig. Handelt es sich etwa um einen Altbau, so sind Intervalle entsprechend zwischen ein bis drei Jahre sinnvoll.

Eine Abflussverstopfung durch regelmäßiges Durchspülen vorbeugen

Wasser sparen ist zwar eine gute Tat und schont erst einmal den Geldbeutel, kann aber auch zu den unerwünschten Verstopfungen führen. Angesichts dessen ist es ratsam, gelegentlich die Leitungen gut durchzuspülen. Dadurch können sich bereits leicht festgesetzte Stellen freisetzen und werden in die Hauptkanalisation gespült.

Was macht einen guten Kanalreinigungsfachmann aus?

Erst einmal ist es wichtig, dass es sich um ein seriöses Unternehmen handelt. Informationen diesbezüglich können aus dem Internet erlangt werden, oder aber Sie erkundigen sich im Bekanntenkreis, welches Unternehmen einen guten Service bietet.

Der Preis und die Kosten für die Kanalreinigung sollte selbstverständlich auch eine Rolle spielen – Mondpreise sind unseriös, und solche Unternehmen sollten gemieden werden.

Die Transparenz eines Unternehmens, welches eine Kanalreinigung in Wien durchführt, ist ebenfalls zu berücksichtigen. Unbegründete und nicht nachvollziehbare Behauptungen in Bezug eines Schadens sind unseriös und sollten mit Misstrauen betrachtet werden.

Wird eine Schadensanalyse vorgelegt, aus der genau raus hervorgeht, welcher Schaden vorliegt und durch welche Methode dieser beseitigt werden kann, ist für den Auftraggeber wiederum nachvollziehbar und schafft obendrein Vertrauen in die Arbeit des Profis.