Doppelte Schlüssel: Kosten und Überlegungen

Die Tür ist geschlossen. Und der Hausschlüssel ist noch in der Wohnung. Es spielt keine Rolle, ob ein Nachbar oder Freund einen Ersatzschlüssel von Ihnen hat. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als einen Schlüsseldienst zu rufen. Das kann teuer werden. Wenn Sie sich im Voraus Gedanken über eine Schlüsselkopie machen, können Sie die Dinge entspannter sehen. Wie hoch die tatsächlichen Kosten für diesen Service sind und worauf Sie dabei achten sollten, sagen wir Ihnen.

Neben Ihrem Zuhause empfehlen wir Ihnen einen Zweitschlüssel für Fahrradschloss, Gartenhaus, Garage etc. Aber ein Ersatzschlüssel ist nicht das einzige, was Sie brauchen, falls Sie ihn verlieren.

Auch wenn ein Kind groß wird, brauche ich noch eins. Viele Anbieter übernehmen diese Aufgabe und generieren passende Schlüssel für Sie. Es gibt jedoch einige Dinge zu beachten. Denn nicht alle Schlüssel lassen sich einfach kopieren und nicht kopieren.

Wo kann ich meinen Schlüssel duplizieren?

Die Frage, wohin der Schlüssel kopiert werden kann, und wer einen Schlüssel nachmachen darf, ist schnell beantwortet. fast überall. Fast überall gibt es Dienstleister, die nicht nur Schlüssel kopieren, sondern auch Schuhe reparieren. Sie können den Schlüssel auch hier duplizieren.

Baumarkt und Supermarkt

Innerstädtischer unabhängiger Dienstleister

Hersteller von Schließanlagen

Was muss ich beim Kopieren von Schlüsseln beachten?

Nicht alle Schlüssel lassen sich einfach duplizieren. Wenn Sie Eigentümer der Immobilie sind, können Sie so viele Schlüssel kopieren, wie Sie möchten. Für Mieter kann nur eine begrenzte Anzahl an Schlüsseln bezogen werden. Außerdem ist die Zustimmung des Vermieters erforderlich.

Welche Schlüssel sollten nicht dupliziert werden?

Technisch gesehen haben die meisten Dienstanbieter, die Schlüssel kopieren, Einschränkungen. So lassen sich beispielsweise nicht alle Schlüssel einfach kopieren, da sie über Sicherheitsmerkmale verfügen. Sie sind normalerweise

codierter Schlüssel

Safeschlüssel

Sicherheitsschlüssel

Schlüssel zur Schließanlage

Autoschlüssel für modernere Fahrzeuge

Diese Schlüssel können nur auf den zugehörigen Zylinder oder die Sicherungskarte dupliziert werden. Die Preise schwanken stark.

Wie viel kostet es, einen Schlüssel zu duplizieren?

Holen Sie sich eine Kopie des Schlüssels: Kosten

Gewöhnlicher Schlüssel ohne Sicherheitsfunktion

Die Preise liegen hier zwischen 7 und 15 Euro pro Stück. Es hängt auch davon ab, ob die Schlüsselkopie in einer Großstadt (was teurer ist) oder einer Kleinstadt durchgeführt wird.

Hier sind die Preise deutlich höher. Pro Schlüssel müssen maximal 30 Euro auf den Tisch gelegt werden. Außerdem ist eine Sicherheitskarte erforderlich.

Die komplette Schließanlage muss ausgetauscht werden, was oft bis zu 1.000 Euro kostet. Eine Haftpflichtversicherung, die solche Schlüsselverluste abdeckt, übernimmt die Kosten.

Tipp: Ein guter Schutz kann ein kopiergeschützter Schlüssel sein – für mehr Sicherheit in deiner Wohnung! Informiere dich jetzt zum Kopierschutz für Schlüssel und was es hierbei zu beachten gilt!

Kosten für Briefkastenschlüssel

Postfachschlüssel gehören zu den am wenigsten störenden Schlüsseln, wenn eine Replikation erforderlich ist. Es ist meist sehr einfach gehalten und sollte den lokalen Dienstleistern keine Probleme bereiten. Er hat eine große Auswahl an qualifizierten Schlüsseln in allen Farben, die nur noch geschärft werden müssen. Der Preis für einen solchen Schlüssel liegt je nach Standort bei etwa 7 Euro pro Stück. Es lohnt sich, einige führende Dienste zu vergleichen.

Wohnungsschlüssel und die Kosten

Damit ist der Schlüssel zum Verschließen der Wohnungstür gemeint, nicht der Schlüssel zum Aufschließen der Wohnungstür. Diese Schlüssel haben normalerweise keine Sicherheitsmerkmale. Im Prinzip muss dieser Schlüssel nicht einmal dupliziert werden. Ohnehin haben Anbieter von Wohnungsschlüsseln die gängigsten Modelle auf Lager, sodass die Preise hier meist unter 7 € liegen. Auch hier lohnt es sich zu vergleichen.

Preis für Türschlüssel

Hier wird es etwas komplizierter. Zunächst benötigen Sie die Zustimmung des Vermieters. Als nächstes müssen Sie möglicherweise Sicherheitsschlüssel duplizieren. Das Kopieren ist jedoch nicht so einfach. Wenn Sie eine Kopie eines „vollkommen guten“ Schlüssels wünschen, kostet Sie das nicht mehr als 15 €. Das Schlüsselschild ist so praktisch, dass Sie Ihre Schlüssel gar nicht erst verlieren.

Autoschlüssel Kosten

Autoschlüssel nehmen unter den Schlüsseln einen besonderen Platz ein. Wenn Sie Ihr altes Auto noch fahren, sind die Schlüssel in der Regel einfach nachzumachen und kosten weniger als 20 €. Aber wenn Sie ein modernes Auto besitzen, wird es teurer. Denn diese Schlüssel enthalten Chips. Andere sind Funkschlüssel und müssen „beigebracht“ werden.

Holen Sie sich eine Kopie Ihres Autoschlüssels – das sind die Kosten

Mechanischer Schlüssel mit Chip ca. 45 Euro

Transponderschlüssel ca. 135 Euro

Funkschlüssel anlernen ca. 30 Euro

Für das Kopieren von Funkschlüsseln, die eine Anlernung erfordern, können Sie leicht 165 € verlieren.

Allerdings gibt es günstige Internetanbieter, die sich auf das Kopieren von Autoschlüsseln spezialisiert haben. Sie können Ihr Auto, Modell und Baujahr in die Suchmaschine eingeben. Als nächstes benötigen Sie die ID-Nummer, die sich in der Plastikhülle des Schlüssels befindet. Der Anbieter wählt dann das passende Schlüsselmodell aus und versendet es. Alles in allem kostet es Sie bisher etwa 50 Euro. Danach muss ein Schlosser die Schlüssel anfertigen (ca. 15 Euro).

Dann müssen Sie zum Autohaus. Dort wird der Schlüssel verschlüsselt und programmiert (ca. 50 Euro).

Kopieren eines Sicherheitsschlüssel – kann teuer werden!

Die Haftpflichtversicherung sollte die Kosten für die Vervielfältigung von Sicherheitsschlüsseln abdecken. Familienurlaube können hier verlängert werden, da die Kosten sehr hoch sind. Der Verlust eines solchen Schlüssels erfordert oft den Austausch des gesamten Schließsystems, was teuer ist.

Wie kopieren Schlosser Schlüssel?

Schlüsseldienste haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, vorhandene Schlüssel zu kopieren. Sehr alte Schlüsseldienstleister kennen noch die Transaktion und können die Datei verwenden, um den Schlüssel neu zu erstellen. Natürlich hat diese filigrane Arbeit ihren Preis. Aber es gibt Unikate, die handgefertigt sind.

Heutzutage werden jedoch häufiger CNC-Technologie oder traditionelle Schlüsselkopiermaschinen verwendet. In jedem Fall benötigen Sie den Originalschlüssel.

Dieser Schlüssel ist an der Maschine befestigt und der Schlüsselrohling befindet sich direkt daneben. Eine Maschine zeichnet dann die Konturen des Originals nach und überträgt sie auf den Rohling. Das funktioniert natürlich nur mit Schlüsseln ohne Sicherheitsmerkmale.

Wenn jedoch ein Schlüsseldienst Ihre Wohnung betreten muss, weil Sie die Tür öffnen müssen, kann das sehr teuer werden.

So kopieren Sie den Schlüssel bei Verlust des Originalschlüssels Wenn Sie den Originalschlüssel verloren haben oder nicht mehr haben, können Sie den Schlüssel trotzdem kopieren. In diesem Fall wird es jedoch etwas komplizierter. Als nächstes benötigt der Schlosser die Seriennummer des Schließzylinders. Diese ist auf der Seite des Zylinders eingestanzt. Jede Nummer wird nur einmal vergeben. Auf diese Weise können Schlosser Hersteller direkt kontaktieren, um das richtige Muster zu finden.

Dasselbe gilt für Sicherheitskarten. Auch hier kann ein Schlosser anhand der Seriennummer wissen, wie der richtige Schlüssel aussieht.

Ein spezieller Rohling ist erforderlich. Dieser Rohling zeichnet sich durch sorgfältiges Einstecken und Bewegen aus. Anhand dieser Markierungen kann ein Schlosser erkennen, wie der Schlüssel aussieht.

Wie viele Schlüssel stehen einem Mieter zu?

Eine Faustregel lautet: Alle Mieter mit Mietvertrag bekommen einen Schlüssel. Das heißt, für alle Türen, die er öffnen muss, um die Wohnung zu betreten. Dies ist die Entscheidung des Landgerichts Berlin (Az. 61 T 32/85). Für Familien mit 2 Kindern sind mindestens 4 Schlüssel verfügbar. Wenn die Schlüssel für die Haustür und die Wohnungstür nicht identisch sind, müssen Sie 4 weitere abgeben.

Anders sieht es aus, wenn Sie alleine leben. Sie haben Anspruch auf zwei Schlüssel pro Tür. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Alleinstehende die Möglichkeit haben müssen, ihre Schlüssel bei einer Vertrauensperson zu hinterlegen. Diese Klausel ist ungültig, wenn der Mietvertrag etwas anderes vorsieht.

Was ist, wenn ich mehr Schlüssel benötige?

Damit die Nachbarn die Blumen gießen. Zum einen muss die Mutter die Wäsche holen. Sie ist deine Freundin, also was, wenn du mehr Schlüssel benötigst, als der Mietvertrag zulässt? Mieter können per Gesetz zusätzliche Schlüssel kopieren oder anfordern. Sie müssen jedoch einen plausiblen Grund angeben. Mit Zusatzschlüsseln für Pflegekräfte, Putzfrauen oder Erzieherinnen sieht das Gericht kein Problem.

Ist es erlaubt einen Schlüssel selbst herzustellen?

Es ist ein wenig schwierig. Ein Mieter hat grundsätzlich das Recht, bei Vorliegen eines Grundes einen anderen Schlüssel zu verwenden – siehe oben.

Aber wenn Sie Ihren Vermieter einvernehmlich fragen, sind Sie auf der sicheren Seite. Zumal viele Wohnungen heute mit einer Schließanlage ausgestattet sind, ist eine Schlüsselkopie nur mit der entsprechenden Sicherungskarte möglich. Und die hat nur der Vermieter.

Wer soll die neuen Schlüssel bezahlen, Mieter oder Vermieter?

Selbstverständlich stellt Ihnen der Vermieter den Schlüssel zur Verfügung, der Ihnen beim Einzug ausgehändigt wird. Benötigt der Mieter weitere Exemplare, muss er diese aus eigener Tasche finanzieren. Lässt der Vermieter den Aufenthalt zu, wird das Geld beim Auszug zurückerstattet.

Wer zahlt für verlorene Schlüssel?

In erster Linie hat der Mieter gestohlene, beschädigte oder verlorene Schlüssel unverzüglich dem Vermieter zu melden. Er entscheidet dann, wie es weitergeht. In jedem Fall hat der Mieter die Kosten in den folgenden Fällen zu tragen wenn

Er er für den Verlust verantwortlich ist

Es besteht die Gefahr des Missbrauchs durch Verlust

Schließsystem muss ersetzt werden

Diese Schuld trifft den Mieter, auch wenn er fahrlässig war.

Wer hat den Schlüssel erfunden?

Schlüssel gibt es schon seit Menschengedenken. Auch im alten Babylon, Ägypten und Rom wurden Schatzkammern verschlossen und bewacht. In Österreich wurde ein über 3.000 Jahre alter Schlüssel aus der Bronzezeit gefunden. In Gemälden und Drucken werden die Götter Shamash und Janus mit Schlüsseln dargestellt.

Welche Arten von Schlössern gibt es?

Es gibt unglaublich viele verschiedene Schlösser. Am gebräuchlichsten sind Stiftschlösser, Muldenzylinder, Riegelsysteme, Drehscheibenschlösser und Buntbartschlösser.

Die gängigsten Schlossarten

Stiftschlösser

Die Einbauten dieses Typs bestehen aus Stiften. Die Stifte werden mit Federn, Kernen und Mitnehmerstiften auf die richtige Höhe eingestellt. Wenn der Stift horizontal ist, wird der innere Kern freigegeben und kann sich frei drehen. Die Tür öffnet sich.

Der Bohrmuldenzylinder ist in der Regel auch ein Stiftschloss. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Mulden seitlich vertieft und nicht gezackt sind. Diese bringen auch die Stifte in die richtige Position, damit das Schloss gedreht werden kann.

Bei diesem System wird die Drehung des Kerns (der die Tür entriegelt) durch eine oder zwei Verriegelungsstangen blockiert, die seitlich von dem Kern vorstehen. Ein senkrecht im Inneren des Zylinders montiertes Sperrelement tastet das Profil des Schlüssels ab und gibt die Tür bei Passung frei.

Diese bestehen aus mehreren drehbaren Scheiben, die durch verschiedene Kerben im Schlüssel in ihre richtige Position gedreht werden.

Diese Schlösser befinden sich normalerweise an der Zimmertür. Ein Bart kann den Riegel aktivieren und die Tür öffnen. Es gibt etwa 70 verschiedene Modelle.

Fazit: Das Kopieren von Schlüsseln ist kein Hexenwerk und kostet in der Regel nichts

Das Kopieren von Schlüsseln ist kein Hexenwerk mehr. Ein einfacher, gemeinsamer Schlüssel ist schnell erstellt und kostet nicht die Welt. Sicherheitsschlüssel sind teurer und erfordern eine Sicherheitskarte. Nur das gesamte Schließsystem ist teuer. Auch wenn der Originalschlüssel nicht mehr vorhanden ist, kann ein Duplikat erstellt werden. Für Mieter ist es wichtig, dass Vermieter darüber Bescheid wissen.