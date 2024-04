Tanzschulen & Tanzkurse in Graz – Tanzen lernen

Das Erlernen des Tanzens ist eine faszinierende und bereichernde Erfahrung, die nicht nur die körperliche Fitness verbessert, sondern auch das emotionale Wohlbefinden steigert. Tanzen ist eine Kunstform, die in vielen Kulturen tief verwurzelt ist und eine vielfältige Palette von Stilen und Traditionen umfasst, von klassischem Ballett über lebhaften Salsa bis hin zu modernem Hip-Hop. Jeder Tanzstil bietet seine eigenen einzigartigen Herausforderungen und Belohnungen, wodurch Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe die Möglichkeit bekommen, sich auszudrücken, neue Fähigkeiten zu erlernen und ihre Leidenschaft für Musik und Bewegung zu entdecken.

Tanzschulen in Graz – Übersicht

Tanzschule Adresse Telefon Webseite Tanzschule Schweighofer Elisabethstraße 37, 8010 Graz 0664 5423176 http://www.tanzschule-schweighofer.at/ Tanzschule Conny & Dado Körösistraße 81, 8010 Graz 0664 1583322 http://www.connydado.at/ United Dance Company Friedrichgasse 13, 8010 Graz 0664 9562771 https://www.uniteddancecompany.com/ Oriental Groove - Dein Tanzstudio in Graz für Bauchtanz und mehr! Glockenspielpl. 5, 8010 Graz 0650 3110230 https://www.orientalgroove.at/ heArts of dance Fischergasse 5, 8010 Graz 0660 4747107 http://www.heartsofdance.com/ Tanzschule Kern-Theissl Gabalier Körblergasse 1, 8010 Graz 0316 324045 Tanzschule Iliyan Donchev Friedrichgasse 24, 8010 Graz 0664 6581959 http://www.donchev.at/ Dagmar-tanzt Göstinger Str. 1000, 8010 Graz 0699 81846301 https://www.dagmar-tanzt.at/aktuelle-kurse/ Aminta Grillparzerstraße 26, 8010 Graz 0664 2043541 https://aminta.at/termine/ Ballettschule Irmi Grabenstraße 8, 8010 Graz 0664 1110464 http://www.ballettschuleirmi.com/ Ballettschule Eli Ho Münzgrabenstraße 45, 8010 Graz 0316 814169 https://www.tanzeningraz.at/tanzlocations/ballettschule-eli-ho Biodanza Moserhofgasse 35, 8010 Graz https://www.biodanza-steiermark.at/kontakt SPORTUNION Salsativity Gaußgasse 3, 8010 Graz https://www.salsativity.org/ Fachschule u. Fachakademie für Ballett und Tanz Hofgasse 10, 8010 Graz 0316 810384 http://www.ballett-schule.at/ Ballett Akademie Graz Schönaugasse 9, 8010 Graz 0664 3060205 https://www.ballett-akademie-graz.com/ Dance Store Körösistraße 81, 8010 Graz 0664 5148623 http://www.dancestore.at/ Iberoamerica Institut (Lateinamerika Institut) Rittergasse 2, 8010 Graz 0316 322517 http://lai-stmk.at/ SPORTUNION Salsativity Moserhofgasse 50/1/11, 8010 Graz 0699 18202172 https://www.salsativity.org/ ARGE Volkstanz Steiermark Sporgasse 23, 8010 Graz 0699 11350151 https://volkstanz.st/ Tanzhaus Graz Lagergasse 57, 8020 Graz 0650 8301002 http://www.tanzhausgraz.at/ Connecting Arts Dance Academy Waagner-Biro-Straße 133, 8020 Graz 0664 4264033 https://www.connecting-arts-dance-academy.at/ Dance! Alles außer Standard Elisabethinergasse 22/Top 5A, 8020 Graz 0664 4883330 http://www.dance-now.at/ Tanzschule Nicoletti e.U. Dreihackengasse 12, 8020 Graz 0316 721472 https://www.tanzschule-nicoletti.at/ Tanzschule Eichler seit 1796 Griesgasse 1, 8020 Graz 0664 2663838 https://tanzschule-eichler.at/ UTSC Dance Unity Herrgottwiesgasse 125, 8020 Graz 0664 1854345 https://danceunity.at/ Freude am Tanzen – Salsa & Bachata Mühlgasse 43, 8020 Graz 0699 19079479 https://www.freudeamtanzen.at/ Cuban Salsa Karlauerstraße 44, 8020 Graz 0677 62464183 https://www.cubansalsa.at/ Country Western- Dance Cowboy-Hannes Triester Str. 85, 8020 Graz 0316 261850 Orientalischer Tanz Schloßstraße, 8020 Graz 0664 1008829 http://www.bellysisters.at/ Swing your molecules Lendkai 79, 8020 Graz 0664 4419672 Kompanie Ferrer Südtiroler Pl. 9, 8020 Graz 0680 1196087 TSC The One Eggenberger Gürtel 9, 8020 Graz http://www.tsctheone.at/ Salsa - mi pasión Anke Obermayer Reininghausstraße 29, 8020 Graz 0650 3108555 http://www.mipasion.at/ RS Dancestudio Graz Karlauerstraße 44, 8020 Graz 0699 11350281 http://www.rs-dancestudio.at/ Tanzstudio Gabalier Dreihackengasse 12, 8020 Graz 0664 88263893 http://www.tanzstudio-gabalier.at/ Dance Arts Austria GesbR Puchstraße 17, 8020 Graz 0676 5858221 http://www.dancearts-austria.at/ Tanzsportclub Eden Graz Dreihackengasse 12, 8020 Graz 0316 774072 http://www.tsc-eden.at/ Mariya Mizinskaya Ballet Studio Rochelgasse 30, 8020 Graz 0664 1557310 https://ballett-graz.at/ Salsa Madras Graz Lagergasse 57, 8020 Graz 0677 62401350 https://www.salsamadras.at/ SalsaLemon Georgigasse 24, 8020 Graz 0676 4905988 https://www.salsalemon.com/ Mobile Tanzlehrer Austria Gluckgasse 1, 8042 Graz 0699 19084382 Tanzschule Ratswohl Stattegger Str. 32, 8045 Graz 0650 2345234 http://www.ts-ratswohl.at/ Burgi Gschwend - Mobile Tanzschule Ziegelstraße 19s, 8045 Graz 0316 679731 Ruth Pichler moderndance.graz Ragnitzstraße 62d, 8047 Graz 0664 5124415 http://www.ruthpichler.com/ tanzenmitstil Müllerviertel 6, 8051 Graz 0664 1440697 http://tanzenmitstil.at/ Dance Arts Austria Augasse 46, 8051 Graz 0650 3503302 Tanzschule Let`s Dance - Lilly Schön Wachtelgasse 22, 8052 Graz 0650 9871500 http://tanzschuleletsdance.at/ dietanzschule - Dr Klaus Höllbacher Mörikestraße 25/a, 8052 Graz 0676 7212572 http://www.dietanzschule.at/ Academia flamenca Las hermanas Maria-Pachleitner-Str. 49, 8053 Graz 0699 12026357 https://www.las-hermanas.at/ MOVE - Covalec Brauhausstraße 84p, 8053 Graz 0699 19058004 http://www.covalec.at Tanzschule Huber Steiermark Packer Str. 36, 8054 Pirka 0664 5427372 https://tanzen-huber.at/ Rhythm and Dance Triester Str. 402a, 8055 Graz 0660 5730803 http://www.rhythmanddance.at/ Vivien Fantasydance - Tanz- & Feuershows - Kurse & Workshops Mälzerweg 7, 8055 Graz 0677 62580680 https://www.vivien-fantasydance.at/ Tanzschule Sebastian Gradnerstraße 24, 8055 Graz 0676 7003915 https://www.tanzschulesebastian.at/ Tanzstudio Puntigamer Str. 141, 8055 Graz 06 12828153 UTSC Choice Styria Triester Str. 367, 8055 Graz 0676 9591534 https://www.tsc-choice.at/ Tanzschule Helmut Nebel Reinhard Machold-Straße 39, 8075 Hart bei Graz 0676 7089767 http://www.tanzschulenebel.at/ Bernia TANZT - Tanzschule Walter-Kamschal-Platz 7, 8401 Kalsdorf bei Graz 0676 9482289 http://www.bernia-tanzt.at/

Beim Tanzen lernen geht es nicht nur darum, Schritte und Bewegungen zu memorieren, sondern auch darum, ein Gefühl für Rhythmus, Koordination und Körperbewusstsein zu entwickeln. Es ist eine Aktivität, die sowohl allein als auch in Gruppen genossen werden kann, was sie zu einer wunderbaren Möglichkeit macht, neue Freundschaften zu schließen und Teil einer Gemeinschaft zu werden. Egal, ob man Tanzen als Hobby betrachtet oder professionelle Ambitionen hat, der Einstieg ist für jeden möglich und bietet eine bereichernde Erfahrung, die das Leben auf vielfältige Weise bereichert.

In Graz finden Tanzinteressierte eine beeindruckende Vielfalt an Tanzstilen, die von traditionellen bis zu modernen Formen reichen. Die Stadt bietet zahlreiche Möglichkeiten, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene, um in die Welt des Tanzes einzutauchen oder vorhandene Fähigkeiten zu vertiefen.

Einige der angebotenen Tanzstile umfassen:

Urban Dance und Hip-Hop mit all seinen verschiedenen Stilrichtungen wie Popping, Locking und House, welche sich ständig weiterentwickeln​ .

und Hip-Hop mit all seinen verschiedenen Stilrichtungen wie Popping, Locking und House, welche sich ständig weiterentwickeln​ Contemporary/Modern Tanz, der Floorwork mit zeitgenössischen Tanzelementen kombiniert, fließende Bewegungen mit Contractions vereint und oft Partneringelemente integriert​ .

Tanz, der Floorwork mit zeitgenössischen Tanzelementen kombiniert, fließende Bewegungen mit Contractions vereint und oft Partneringelemente integriert​ Jazz Dance , bekannt für seine Energie und beinhaltet klassische Jazzelemente wie Jazz Walks, Fankicks und Pirouetten.

, bekannt für seine Energie und beinhaltet klassische Jazzelemente wie Jazz Walks, Fankicks und Pirouetten. Lyrical Dance , der Texte von Liedern tänzerisch darstellt und Elemente von Ballett, Jazz und Modern mischt.

, der Texte von Liedern tänzerisch darstellt und Elemente von Ballett, Jazz und Modern mischt. Musical Dance , der Tanz und Schauspiel verbindet, um eine Geschichte zu erzählen, oft mit aufwändigen Kostümen und Requisiten.

, der Tanz und Schauspiel verbindet, um eine Geschichte zu erzählen, oft mit aufwändigen Kostümen und Requisiten. Tap Dance, wo Tänzer mit speziellen Schuhen Rhythmen erzeugen. Dies erfordert ein gutes Rhythmusgefühl und die Fähigkeit, verschiedene Tap-Dance-Stile zu integrieren.