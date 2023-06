Der SUV Hashtag One von Smart: Neu und vollelektrisch

Vollelektrische Autos liegen zurzeit nicht nur deswegen im Trend, weil sie nachhaltiger und umweltfreundlicher sind als gewöhnliche Autos. Sie sorgen auch für niedrigere Energieausgaben und geben ein gutes Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Immer mehr Autohersteller konzentrieren sich daher auf eigene E-Autos. Auch smart ist nun mit dabei: Der neue Hashtag One ist ein vollelektrischer SUV für den Alltag.

Zur Fahrzeugbezeichnung

Geschrieben sieht man das Modell häufig als smart #1. Die Raute ist gleichzeitig das Hashtag-Symbol. Wer von diesem Fahrzeug spricht, kann also einfach smart Hashtag One sagen. Hashtags sind in den letzten Jahren vor allem in den sozialen Medien bekannt geworden. Sie helfen dabei, wichtige und relevante Schlagworte zu markieren und andere auf diese aufmerksam zu machen. Smart setzt mit der Modellbezeichnung ein Statement und verleiht der neuen Autoreihe eine zeitgemäße Wirkung.

Neben dem deutschen Autobauer Smart ist an der Entwicklung des #1 ein weiteres Unternehmen beteiligt: Geely Auto hat seinen Sitz in China. Beide Unternehmen haben ihre hervorragendsten Eigenschaften miteinander verbunden und ein einzigartiges Auto mit Elektroantrieb kreiert.

Der Hashtag One und seine einzigartigen Besonderheiten

Der Hashtag One SUV von smart ist eine neue Autoreihe, die einige Alleinstellungsmerkmale besitzt. Völlig neu ist das Modell allerdings nicht, denn schon seit dem Frühjahr 2022 macht es auf sich aufmerksam. Wer zurzeit auf der Suche nach einem neuen Auto ist, kann sich das zunutze machen: Mit einem Hashtag One SUV ist man mit einem neuartigen und hochmodernen Fahrzeug unterwegs, trotzdem ist bereits viel über die Vor- und Nachteile bekannt.

Zu den großen Stärken zählt der an der Hinterachse angebrachte Antrieb. Fahrzeuge mit dieser Eigenschaft erweisen sich im Fahralltag häufig als besonders agil und flink. Auch der Elektromotor kann sich sehen lassen: Mit einer Leistung von 200 Kilowatt geht es schnell voran. Wie schnell, das zeigt ein Blick auf die Beschleunigung: In weniger als sieben Sekunden kann dieses Modell aus dem Stand auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen.

Reichweite der Batterie

Bei der Entscheidung für oder gegen ein Elektroauto geht es natürlich auch um die Leistung des verbauten Akkus. Bisher gibt es nur Modelle mit einer Batterie, die über 66 Kilowatt verfügt. Die Reichweite kann bei einer solchen Batterie zwischen 420 und 440 Kilometer betragen. Mit der Zeit wird smart auch Modelle mit einem weniger leistungsstarken Akku auf den Markt bringen. Aufgeladen wird die Batterie dabei innerhalb von weniger als 30 Minuten (von zehn auf 80 Prozent).

Endlich erwachsen: Der smart #1

Autos der Marke smart sind vor allem für ihre geringe Größe bekannt, die sie sogar für enge Großstädte interessant machen. Der Trend geht aber seit Jahren zu größeren Fahrzeugen. Das hat auch dieser Autobauer bemerkt. Mit einer Länge von 4,27 Metern gehört der Hashtag One ebenfalls zu „den Großen“. Als kompakter SUV mit einem charmanten Design wird er auf der Straße leicht wahrgenommen.

Zur Ausstattung des smart Hashtag One

Damit ein Auto den täglichen Herausforderungen und Erwartungen standhält, sollte es über eine hochwertige Ausstattung verfügen. Diese ist regulär enthalten und lässt kaum einen Wunsch offen. Besonders hochwertig ist dabei die integrierte Bedienplattform, die über einen zentral eingebauten 12,8-Zoll-Bildschirm verfügt. Zum Einsatz kommt dabei ein eigens entwickeltes Betriebssystem, das auf Android-Technologie basiert.

Der smart Hashtag One ist eine sinnvolle Investition

Wer sich für einen #1 von smart entscheidet, darf sich über einen modernen und leistungsstarken Vertreter der Elektroautos freuen. Das Modell überzeugt vor allem durch den kraftvollen Akku und die hohe Reichweite. Daneben ist die Ausstattung für hohe Ansprüche konzipiert. Im Stadtalltag kann dieser SUV daher die ideale Wahl darstellen.