Firma für die Entrümpelung in Wien beauftragen

Sie möchten umziehen oder haben eine Wohnung geerbt, die entrümpelt werden muss? Diverse Firmen, die sich auf die Entrümpelung spezialisiert haben, schaffen schnell und einfach Abhilfe. Dennoch gibt es einige Punkte, die vor dem Auftrag beachtet werden sollten.

Im nachfolgenden Ratgeber finden Sie unter anderem einige Tipps und Tricks, wie Sie die beste Entrümpelung Wien finden können und einfach und unkompliziert die Wohnungsauflösung durchführen können.

Was genau macht eine Entrümpelungsfirma?

Eine Entrümpelungsfirma ist darauf spezialisiert, Wohnungen oder Häuser unkompliziert und schnell von Altlasten zu befreien. Hierzu zählen beispielsweise alte Möbel, Küchenzeilen und selbst Bücher oder Geschirr.

Besonders empfehlenswert ist die Beauftragung einer solchen Firma bei Wohnungsauflösungen. Jeder, der schon einmal eine solche Auflösung durchführen musste, weiß, wie kosten- und zeitintensiv eine Entrümpelung ist.

Die Firmen nehmen Ihnen diese Arbeit gegen Bezahlung ab. Hierzu zählen in der Regel die Räumung der Wohnung und die darauffolgende Entsorgung der Möbel.

Welche Unterschiede gibt es bei Entrümpelungsfirmen?

Wie bei allen anderen Unternehmen gibt es auch bei Entrümpelungsfirmen signifikante Unterschiede. Einer davon ist der Preis, der für die Leistung zu entrichten ist. Im Vorfeld lohnt es sich daher, verschiedene Angebote einzuholen. Diese sollten in der Regel kostenlos sein.

Sollten Sie für einen Kostenvoranschlag Gebühren zu entrichten haben, sollten Sie hellhörig werden – dies spricht nicht für die Seriösität des Unternehmens. Des Weiteren bieten einige Firmen zusätzlich zur Entrümpelung eine Begutachtung der Möbel und Dinge an, die sich in der Wohnung befinden und geben Ihnen Tipps zum Preis, falls sich etwas Wertvolles darunter versteckt. Dies treibt den Preis zwar höher, ist vor allem bei Erbschaften jedoch überaus nützlich.

Welche Vorteile hat die Beauftragung einer Entrümpelungsfirma?

Die Vorteile liegen darin, dass Sie sich nach Beauftragung der Firma im Regelfall um nichts mehr zu kümmern brauchen. Die Entrümpelungsfirma übernimmt jegliche Arbeit, die mit der Wohnungsauflösung zusammenhängt. Die Möbel werden fachgerecht entfernt und im Anschluss entsorgt. Die Wohnung wird dann besenrein und leer wieder an Sie übergegeben.

Falls Sie die Wohnungsauflösung selbst durchführen möchten, kann dies hingegen sehr kosten- und zeitintensiv werden. Beispielsweise müssen Sie beachten, ob Sie in der Gegend parken dürfen oder ein Parkticket zu bezahlen haben.

Des Weiteren müssen Sie den Sprit berechnen, den Sie zur Anfahrt und zur Fahrt zum Sperrmüll benötigen. Hinzu kommt die Arbeitszeit, die Sie für die Entrümpelung selbst benötigen. Meist überwiegen die Vorteile, eine Entrümpelungsfirma zu beauftragen, statt die Auflösung selbst in die Hand zu nehmen.

Vorteile im Überblick:

Keine Anfahrts- oder Abfahrtskosten in Wien

Keine Kosten für das Parken

Zeitsparend

Einfache und unkomplizierte Lösung

Welche Nachteile hat eine Übergabe der Wohnungsaufläsung an eine Entrümpelungsfirma?

Nachteile hat eine Übergabe der Entrümpelung an eine einschlägige seriöse Firma in der Regel nicht. Mögliche Komplikationen sollten in der Regel schnell und unkompliziert per Telefonanruf oder bei einem persönlichen Gespräch gelöst werden können.

Gegebenenfalls können Nachteile jedoch in Hinblick auf den Verlust persönlicher Gegenstände, die einen reellen Wert besitzen, entstehen. Beispielsweise wäre ein Nachteil bei Erbschaften im Verlust des persönlichen Werts einiger Gegenstände, die mit Erinnerungen an die Kindheit oder eines geliebten Menschen verknüpft sind.

Bei Bedarf können Sie die Übergabe diverser Gegenstände, die einen persönlichen Wert für Sie haben – beispielsweise alte Fotoalben – mit der Entrümpelungsfirma vereinbaren.

Ob Sie dies wünschen, sollten Sie vorab im Beratungesgespräch vor der Entrümpelung klären. Diese Sonderleistung wird Sie gegebenenfalls auch etwas mehr kosten als es bei einer regulären Wohnungsauflösung der Fall gewesen wäre. Des Weiteren sollten Sie Angebote verschiedener Firmen vergleichen, um die beste Entrümpelungsfirma für Ihr Anliegen in Wien zu finden.

Nachteile im Überblick:

Gegebenenfalls Verlust persönlicher Gegenstände

Aufpreis bei Übergabe persönlich wertvoller Gegenstände

Vergleich verschiedener Anbieter

Vor der Beauftragung einer Firma empfielt es sich, verschiedene Angebote einzuholen. Online können Sie sich einen ersten Überblick über Entrümpelungsfirmen in Wien und deren Angebot verschaffen.

Dort können Sie gegebenenfalls auch Kundenbewertungen entnehmen, welche Anbieter empfehlenswert sind und von welchen Entrümpelungsfirmen abgeraten wird. Suchen Sie sich online am besten etwa fünf Firmen aus, die Sie persönlich am meisten ansprechen. Achten Sie bei der Auswahl darauf, dass die Unternehmen ein kostenloses und unverbindliches Angebot unterbreiten. Gegebenenfalls besichtigen die Unternehmen daraufhin die zu entrümpelnde Wohnung oder das Haus und berechnen die zu erwartenden Kosten für Sie.

Das günstigste Angebot ist hierbei jedoch nicht unbedingt das beste Angebot – fragen Sie auch nach Mehrleistungen, beispielsweise die Übergabe persönlicher Gegenstände an Sie oder die Sicherung von antiken Stücken, die möglicherweise einen Wiederverkaufswert besitzen. Manche der Unternehmen, die Letzteres anbieten, beziehen die Wertanrechnung in ihr Angebot ein. Dies bedeutet, dass die Unternehmen den Wiederverkaufswert der Gegenstände schätzen und diesen Verkaufswert von Ihrer Rechnung abziehen. So sparen Sie unter Umständen die gesamten Kosten der Entrümpelung und bekommen diese völlig kostenlos.

Festpreis-Garantie

Ein sehr wichtiger Punkt ist zudem die Beachtung einer Festpreis-Garantie. Die Unternehmen sind bei einem Angebot in der Regel nicht verpflichtet, diesen genauen Betrag einzuhalten. Dabei könnten Sie böse Überraschungen erleben – beispielsweise eine viel höhere Summe, als jene, die ursprünglich vereinbart wurde. Mit einer Festpreis-Garantie sind Sie hingegen auf der sicheren Seite. Diese Garantie besagt, dass das Unternehmen sich an den Preis des Angebots halten muss und Ihnen keine Zusatzkosten verrechnet werden dürfen, die nicht vereinbart wurden.

Diskretion

Last, but not least: Diskretion. Beachten Sie, ob die Entrümpelungsfirma einen diskreten Vorgang der Entrümpelung anbietet. Dies ist vor allem relevant, sofern Sie in derselben Gegend wohnen und nicht unbedingt möchten, dass jeder Passant oder Nachbar etwas von der Entrümpelung erfährt und Sie damit in Verbindung bringt.