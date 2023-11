Geisterstädte und Leerstände – das Ladensterben zieht sich durch alle Regionen

Das Bild sieht fast immer gleich aus, wenn man heutzutage durch die großen Einkaufscenter und Malls läuft. Überall leere Schaufenster und geschlossene Geschäfte. Teilweise so gravierend und auffällig, dass man das Gefühl hat durch eine sprichwörtliche Geisterstadt zu laufen. Der Laden mit den schönen Handtaschen, der noch vergangene Woche vor Ort in der City war, ist zu. Das Geschäft für Kinderspielzeug, das Lampengeschäft, die Fachgeschäfte aller Arten und Bereiche schließen immer häufiger. Nach der Pandemie zeichnete sich dieses Stadtbild noch deutlicher ab und dies flächendeckend und Grenzen übergreifend. Auch in Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Holland, Belgien und Co das gleiche Szenario. Die mit Menschen gefüllte Promenade und dichten Fußgängerzonen sind endgültig Schnee von gestern?

Das Shoppen am Smartphone

Das heutige Einkaufen sieht zunehmend völlig anders aus, als noch vor einigen Jahren. Die Menschen sitzen in der Pause in der Kantine und bestellen mal eben binnen weniger Minuten den ein oder anderen Artikel. Zuhause am PC werden schon einmal die verschiedenen Weihnachtsgeschenke geshoppt, ohne dabei auch nur ein einziges Mal den Fuß vor die Tür gesetzt zu haben. Überall wo das Wlan einwandfrei funktioniert und das Internet läuft, kann unterwegs allerorts geshoppt werden. Das Onlineshoppen hat spätestens in Zeiten der Pandemie extrem zugenommen. Der Trend geht zum virtuellen Einkaufserlebnis auf die Schnelle. So wird von Seiten vieler Experten das Ladensterben begründet. Dabei spielen auch Bequemlichkeit und Zeitdruck eine gewichtige Rolle, denn Zeit ist noch nie so wertvoll wie heute geworden, in der Schnelllebigkeit des Tuns und Lebens. Am liebsten will der Verbraucher schon gestern shoppen, was er am Folgetag einkaufen würde. Und nicht erst in die City von Wien fahren müssen, um den Artikel A oder das Produkt B ausfindig machen zu können. Alles muss schnell gehen und am liebsten noch schneller.

Kein stationäres Geschäft ohne Onlinehandel – umsetzbar z.B. mit Odoo

Wer heute als Unternehmer und Dienstleister über die Runden kommen möchte und will, benötigt viel Know-how, Cleverness und Schnelligkeit. Denn desto mehr man mit der Welle der sich ständig weiterentwickelnden Digitalisierung schwimmt, umso besser. Auch die Konkurrenz im Onlinehandel schläft nicht und viele Unternehmen tun Gut daran, sich z.B. diese Odoo Agentur ins Boot zu holen, um immer aktuell und auf dem neuesten Stand zu sein, was den reibungslos funktionierenden Onlineshop angeht, das Marketing auf diesem Terrain, wie auch das Hosting von Websites, Social Media und Co. Die Beauftragung einer Odoo Agentur ist hier nur ein Beispiel – es gibt viele ähnlich gute Shopssysteme.

Die parallel gut geführte Welt des On- und Offlinehandelt kombiniert unter einen Hut bringen zu können und sich immer wieder den neuen Situationen und Begebenheiten anzupassen. Das ist es, was Händler und Geschäftsinhaber heute tun müssen, um erfolgreich sein zu können.

Ein Stadtbummel ist immer drin

Ob die Innenstädte sich wieder erholen werden, oder gänzlich zu Geisterstädten mutieren, wird die Zukunft zeigen. Fakt ist, dass es noch immer viele Verbraucher gibt, die allzu gern einen Stadtbummel machen möchten und auf die haptischen Erlebnisse in den Geschäften vor Ort und auch dem Treiben und der Atmosphäre nicht verzichten möchten.