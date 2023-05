Kreditkarten Anbieter in Österreich – Übersicht

In Österreich gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Kreditkartenangebote. Neben Banken bieten verschiedene Organisationen eine Kreditkarte an. Dabei handelt es sich aber nicht um eine eigene Kreditkarte des Unternehmens, sondern lediglich um eine Kooperation mit einem Kreditkarteninstitut. Dadurch wird das Angebot größer und die Kunden können aus unterschiedlichen Konditionen auswählen.

Die drei wichtigsten Anbieter in Östereich:

Mastercard

Visa

American Express

Mastercard

Mastercard ist der wichtigste Kreditkartenanbieter in Österreich. Unter anderem wird die Karte von der BAWAG angeboten. Spezielle Angebote in Verbindung mit Reisen gibt es auch von Austrian Miles & More. Mit Miles & More haben die Nutzer beispielsweise Zugang zu den Lounges am Flughafen in Wien. Wer eine Kreditkarte in Österreich beantragen möchte, sollte vorab alle Konditionen & Details vergleichen!

Über die BAWAG gibt es unterschiedliche Angebote in Verbindung mit der Mastercard. Unter anderem ist ein spezieller Käuferschutz inkludiert. Allerdings ist bei der Mastercard über die BAWAG ein Konto bei der Bank in den meisten Fällen verpflichtend. Daher eignet sich diese Variante bevorzugt für Kunden der BAWAG.

Visa

Die Visa wird über unterschiedliche Banken angeboten. Zu einem der besten Konditionen bietet jedoch die deutsche DKB die Karte in Österreich an. Im Vergleich zu anderen Kreditkartenanbietern hat die DKB die besten Konditionen.

Ein Girokonto ist in Verbindung mit der Karte ebenfalls Pflicht. Allerdings ist die Kontoführung kostenlos. Inkludiert ist in dem Angebot auch eine Bankomatkarte. Ein weiterer Pluspunkt dieser Karte ist, dass die Kunden weltweit gebührenfrei Geld beheben können.

Die Visa-Karte ist ideal für Businesskunden. Mit ihr ist es möglich bis zu 700 Euro im Monat Geld zu empfangen, ohne dafür Gebühren zahlen zu müssen.

American Express

American Express ist einer der wenigen Anbieter in Österreich, über den Kunden direkt eine Karte beziehen können. Interessenten müssen keinen Umweg über ein Unternehmen bzw. eine Bank machen, sondern können direkt beim Kreditkarteninstitut die Karte beantragen.

Das Angebot an verschiedenen Varianten der American Express Karte ist überschaubar. Die American Express ist eine der wenigen Karten, die es in Platinum gibt. Damit verbunden sind verschiedene Vorteile beim Reisen wie der Zugang zu Lounges weltweit.

Für viele Kunden interessant ist der hohe Kreditrahmen, denn die Karte hat. Allerdings sind die Gebühren dafür deutlich höher als bei anderen Kreditkartenanbieter. Die Karte eignet sich daher primär für Kunden, die einen hohen Umsatz mit der Karte haben.

Prepaid Kreditkarten

Nicht immer wollen Kunden einen dauerhaften Kreditkartenvertrag. Wer beispielsweise nur für eine einmalige Zahlung eine Karte benötigt, der kann das Prepaid-Modell wählen. Der Vorteil ist, dass für diese Variante keine Bonitätsprüfung erforderlich ist. Zudem wird nicht zwingend ein Konto benötigt. Es gibt zwar ein virtuelles Konto für die Kreditkarte, das Konto kann jedoch, sobald es leer ist, jederzeit wieder deaktiviert werden.

Gebührenfreie Kreditkarten

Ein Grund, warum viele vor der Beantragung einer Kreditkarte zurückschrecken, sind die teilweise hohen Gebühren. Einige Anbieter haben jedoch Modelle ohne monatliche Gebühren entwickelt.

Unter anderem bieten DKB und Visa eine gebührenfreies Modell an. Allerdings sind damit auch gewisse Beschränkungen verbunden. Dazu gehört beispielsweise, dass die Karte nur in der Euro-Zone benutzt werden kann. Der Rahmen ist ebenfalls deutlich geringer als bei anderen Modellen.

Kreditkarten ohne Konto

Neben der Prepaid-Variante gibt es von American Express auch ein Modell, das ohne Konto angeboten wird. Der Nachteil ist jedoch, dass die Gebühren für diese Variante teilweise höher sind, als bei einer Karte mit einem Girokonto.