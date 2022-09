„Schöne Arbeit“: Neue, starke Mitarbeiter:innen-Initiative – Familie Göbel

Die Familie Josef Göbel aus Fladnitz – bestehend aus Josef Göbel, Jirka und Seliger – hat mit September 2022 eine einzigartige Team-Initiative ins Leben gerufen. Mit „Schöne Arbeit“ wurde eine

Plattform geschaffen, die die Chancen und Benefits für Mitarbeiter:innen in den Vordergrund rückt. Ebenso im Fokus: die Lehrlingsausbildung. Damit setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im Bereich Mitarbeiter-Recruiting und -Führung.

Das seit 140 Jahren erfolgreiche Unternehmen Josef Göbel (Josef Göbel, Jirka und Seliger), ist bekannt dafür, immer einen Schritt voraus zu sein. Nicht nur in puncto Leidenschaft für feinstes Handwerk und höchste Qualität, sondern auch in Bezug auf Mitarbeiterentwicklung. 310 Mitarbeiter:innen sind derzeit für die Familie tätig, 20 davon erlernen hier ihren Lehrberuf als Tischler:in,Tischlereitechniker:in, Glasbautechniker:in oder Bürokaufmann:frau.

Nun ist man noch einen Schritt weiter gegangen und hat eine neue Initiative ins Leben gerufen, die die Mitarbeiter:innen und deren Benefits noch stärker in den Vordergrund rücken soll.

„Unser Team ist das Herzstück unseres Unternehmens. Wir legen seit vielen Jahrzehnten größten Wert darauf, ein Arbeitgeber zu sein, der fördert, fordert und wertschätzt“, so Geschäftsführer Josef Göbel.

So ist auch der Startschuss zur neuen Kampagne gefallen: „Was wir unseren Auftraggebern und Mitarbeiter:innen bieten, ist einfach: Schöne Arbeit! Schön, weil sie sinnvoll, gefragt und erfüllend ist. Schön, weil man lernt, wie man echte Handwerkskunst herstellt. Schön, weil man mit wunderschönen Materialien arbeitet. Und schön, weil man für die ganze Welt bespoke Interieurs entwickelt.“

„Schöne Arbeit“ rückt sowohl für bestehende als auch für angehende Mitarbeiter:innen der Unternehmensgruppe Chancen und Benefits in den Mittelpunkt.

„Gerade in einer Zeit, in der Mitarbeiter-Recruiting ein herausforderndes Thema ist, ist es für uns wichtig, nach außen zu gehen und zu zeigen, dass Arbeit Spaß macht. Dass sie erfüllend ist, Wertschätzung gibt und Freundschaften bildet“, so Josef Göbel.

Die wichtigsten Benefits auf einen Blick

Die beiden Standorte Fladnitz und Wien punkten durch ein einzigartiges Arbeitsumfeld. Das steirische Almenland umgibt den Hauptsitz der Firma und macht Josef Göbel zu einem besonders naturverbundenen und nachhaltigen Arbeitgeber.Wandern, Golf, Reiten, Skifahren, Radfahren, Mountainbiken, Schwimmen, Langlaufen und viele andere Freizeit- und Sport-Möglichkeiten gehören im Almenland zum Alltag. Wien ist nicht nur eine der lebenswertesten Städte der Welt, sondern bietet einzigartiges Flair. Die Kombination aus Großstadt und Naherholungszonen ist ein Arbeitsumfeld, das seinesgleichen sucht. – Arbeitskleidung: Mitarbeiter:innen in der Tischlerei, Fertigung und Montage bekommen die Grundausstattung an Arbeitsbekleidung gratis zur Verfügung gestellt. Basics wie Jeans, Polos und Sweater entstammen einer eigens entworfenen „Bespoke Kollektion von Wendy & Jim“.

Schöne Lehre

Ein besonders wichtiger Bereich in der Familie Josef Göbel ist die Ausbildung von Lehrlingen. „Junge Menschen sind unsere Zukunft“, so Josef Göbel, „deshalb sind alle unsere Lehrlinge von Beginn an voll ins Team integriert. In der Ausbildung arbeiten sie mit sehr erfahrenen Kolleg:innen zusammen – an einem modernen Arbeitsplatz mit einem einzigartigen Ambiente.“ So soll eine Erweiterung des Blickfelds auch für junge Menschen ermöglicht werden. „Ganz nach dem Motto: Bei uns arbeitet man nicht, sondern lebt seine Leidenschaft“, ist sich Josef Göbel sicher.

Folgende Lehrberufe können in der Familie Josef Göbel gelernt werden: Tischler:in, Tischlereitechniker:in, Glasbautechniker:in und Bürokaufmann:frau. Wer sich nicht gleich

entscheiden kann, welche Lehre für ihn passend ist, kann jederzeit ein Schnupperpraktikum vereinbaren und alle Lehrberufe näher kennenlernen.

Dass die Lehre nicht nur ganz junge Menschen begeistern kann, zeigt Seliger-Mitarbeiter Ferdinand Klezl, der sich heuer den 1. Platz im Landeslehrlingswettbewerb der Tischler:innen im 3. Lehrjahr sicherte. Erst mit 33 Jahren wollte er seine Lehre starten – und wurde auf das Unternehmen Seliger aufmerksam. Nach einer motivierten Initiativbewerbung wurde er aufgenommen – und ist heute stolz und glücklich ein Teil des Teams zu sein. Klezl: „Für mich stand nach Jahren an der Montan-Uni fest, dass ich ein Handwerk ausüben möchte. Ich habe sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht – es ist wunderschön, tagtäglich etwas zu erschaffen. Das fertige Ergebnis, aber auch den glücklichen Kunden zu sehen, ist ein tolles Gefühl. Handwerk ist eine großartige Arbeit!“

Was das Unternehmen von anderen unterscheidet, war ihm während seiner Ausbildung schnell klar. „Das Niveau der Tischlerarbeit! Da sind wir mit Seliger meilenweit voraus.“ Natürlich auch dank des Top-Arbeitsklimas, denn „das Teamwork funktioniert super und man kann hier echte Freundschaften schließen.

Ich fühle mich sehr wohl.“ Dass er dem Unternehmen wohl nicht ewig erhalten bleiben wird, ist ein kleiner Wehrmutstropfen. „Nächstes Jahr absolviere ich meinen Meisterkurs und die -prüfung, danach freue ich mich auf die Arbeit bei der Familie Josef Göbel. Doch ich komme aus einer Unternehmerfamilie – irgendwann möchte ich mich auf jeden Fall selbstständig machen. Und auch für diesen Schritt lerne ich hier nur von den Besten!“

Mehr Infos auf www.schoenearbeit.at

Über die Unternehmensfamilie Göbel

Josef Göbel

Als Handwerksbetrieb für Holz- und Glasverarbeitung gegründet, ist Josef Göbel heute ein Hersteller von maßgefertigten Interieurs in den Bereichen Restaurant & Bar, Hotel & Chalet, Home & Residence sowie Corporate & Architect. In Kooperation mit renommierten Architekten und Designern entwirft, plant und realisiert Josef Göbel bespoke furnishing Projekte von Wien bis New York.

Jirka

Seit 1922 in Wien tätig, hat sich die Tischlerei Jirka auf die Fertigung und Restaurierung von Fenstern und Türen in historischen Gebäuden spezialisiert. Private und öffentliche Aufträge drehen sich um Fenstersanierung & Kastenfenster, Türen & Tore, Portale & Fenster sowie Verkleidungen & Paneele. In Kooperation mit Restauratoren bringt Jirka neuen und nachhaltigen Glanz in Fassaden und Interieurs wertvoller Immobilien aus allen Epochen.

Seliger

Als Spezialist für bespoke furnishing mit eigener Werkstatt bietet Seliger neben maßgefertigten Interieurs aus eigener Produktion auch Accessoires und ausgewählte Modelle internationaler

Hersteller an. Die in den Schauräumen laufend neu inszenierte Edition Seliger liefert weitere Inspirationen für ganz besondere Einrichtungswünsche. Seliger steht für Interior & Design, Concept &

Store sowie Bespoke & Living. Der Begriff bespoke („wie besprochen“) steht dabei für höchste Individualität in allen Bereichen der Raumgestaltung und damit für eine unvergleichliche Qualität des

Wohnens