Zeit für Pflege, Zeit für mich – Schönheitspflege

In letzter Zeit ist der Begriff immer häufiger anzutreffen: Me-Time. Was genau verbirgt sich dahinter? Im Grunde geht es um eine kleine Auszeit für die Seele, um Zeit für sich selbst, eben: Me-Time. Das kann für den einen die zehnminütige Teepause in der Sonne sein, für die andere die Zeit, die sie sich für ein geliebtes Hobby nimmt, ob nun im Reitstall oder mit einem Buch auf dem Sofa.

Schönheitspflege für die Seele

Meistens aber wird unter Me-Time jene Zeit verstanden, die man der eigenen Pflege widmet. Ein Spa-Besuch, der Gang zum Friseur, ein heißes Schaumbad oder ein kompletter Wellness-Tag. Davon profitiert nicht nur die Seele, sondern ganz praktisch auch der Körper. Wobei sich beides nicht so einfach voneinander trennen lässt – erst recht nicht in Sachen Schönheitspflege.

Diese ist ganz automatisch immer auch eine Investition in die Seele, denn regelmäßige Wohlfühlbehandlungen sorgen für die dringend notwendige Pause vom oftmals hektischen Alltag und reduzieren damit automatisch Stress. Von weniger Stress wiederum profitiert auch das Aussehen, denn durch Stress haben es Freie Radikale & Co. leichter, in den Zellen für vorzeitige Hautalterung zu sorgen.

Darüber hinaus lässt uns Stress auch verspannen. Mit einer entspannten, aufrechten Haltung wirkt man jedoch viel jünger – und sogar schlanker!

Dasselbe gilt für die Gesichtsmuskulatur. Ist diese permanent angespannt, sind ein verhärteter Gesichtsausdruck inklusive verkniffenem Mund und zusammengezogenen Augenbrauen das Ergebnis, was wiederum für unschöne Falten sorgt, die optisch wiederum älter machen.

Normale Mimik- und Lächelfalten dagegen verleihen dem Gesicht seine reife Individualität und wirken sehr charmant. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, mit einer 4-Minuten-Auszeit in den Tag zu starten, die die Gesichtsmuskulatur gleichzeitig entspannt und aktiviert, beispielsweise mit Face Yoga. Das gute Gefühl, etwas für sich selbst getan zu haben, bleibt einem den ganzen Tag lang erhalten!

Medical Wellness – Pflege oder Prävention? Beides!

Obwohl die klassische Pflege-Auszeit traditionell immer noch mit Weiblichkeit assoziiert wird, wird sie auch bei den Herren der Schöpfung immer beliebter. So etwa ist die Face Yoga-Routine selbstverständlich für beide Geschlechter gleichermaßen geeignet. Auch sogenannte Medical Wellness Treatments sprechen Mann und Frau zu gleichen Teilen an. Der Begriff wurde im deutschen Sprachraum erfunden und bezeichnet Behandlungen an der Schnittstelle von Pflege und Präventionsbehandlung. So etwa kann schon eine medizinische Beratung zu gesunder Ernährung und ganzheitlicher Lebensführung in den Bereich der Medical Wellness fallen. Letzten Endes gelingt hier der Brückenschlag zwischen Präventivmedizin, ärztlich begleiteter Gesundheit im Sinne einer Verhaltensmedizin und subjektivem Wohlbefinden. Wohlfühlmassagen zählen hier ebenso dazu wie Wellnessurlaube in zertifizierten Kurhotels, kurz: alles, was ein aktives Bemühen erkennen lässt, dauerhaft ein Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele herzustellen sowie individuelles Wohlbefinden und Gesundheit zu erlangen bzw. zu erhalten.

Auch Apotheken haben diesen Trend – er eigentlich keiner ist, denn früher war es die Aufgabe des Arztes, dafür zu sorgen, dass sein Patient gar nicht erst erkrankte – erkannt und bieten immer mehr Heil- und Hilfsmittel fürs heimische Wohlbefinden an. Vom ätherischen Öl zum Igelball, vom Entspannungstee zum Nachtruhebad reicht die Spanne. Wer bei der Suche auf eine Online Apotheke setzt, kann sich in aller Ruhe durch ein umfangreiches Angebot klicken, wie es eine Apotheke vor Ort allein aus logistischen Gründen sowie lagerkapazitätshalber nie vorhalten könnte. So steht der wohltuenden Me-Time nichts mehr im Weg!

P.S.: Wussten Sie schon, dass auch Schokolade den gewissen Gesundheitsfaktor hat? Die tut nämlich nicht nur Gaumen und Seele gut, sondern kann sogar das Herzinfarktrisiko senken. Damit fällt sie schon fast in den Bereich der Präventivmedizin …