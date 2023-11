Schöne und individuelle Geschenke zu unterschiedlichen Anlässen sollen dem Beschenkten eine Freude machen und lange an den besonderen Tag erinnern. Doch oft fällt es den Menschen schwer, das richtige Geschenk für liebe Menschen zu finden, an denen sie sich lange erfreuen können. In der Geschenkemanufaktur in Graz findet man schöne Ideen für tolle Geschenke, die zu unterschiedlichen Anlässen verschenkt werden können. Doch wer steckt hinter der Geschenkemanufaktur und was gibt es dort zu erwerben?

Details – Die Geschenkemanufaktur in Graz vor Ort & Online

Öffnungszeiten: Montag-Freitag: 09-18 Uhr – Samstag: 09-13 Uhr

Montag-Freitag: 09-18 Uhr – Samstag: 09-13 Uhr Ort: Weinzöttlstraße 3b/G1, 8045 Graz

Weinzöttlstraße 3b/G1, 8045 Graz Telefon: 0043 660/53 180 40

0043 660/53 180 40 E-Mail: office@diegeschenkemanufaktur.at

office@diegeschenkemanufaktur.at Online-Shop: Geschenkideen von Die Geschenkemanufaktur Graz kaufen

Wer steht hinter der Geschenkemanufaktur aus Graz?

Schöne Geschenke, die den Beschenkten eine große Freude machen, waren schon immer die Leidenschaft von den Damen, die hinter dem Onlineshop und dem lokalen Geschäft der Geschenkemanufaktur stehen. Evelin Eibinger betreibt gemeinsam mit ihrer Tochter Sophie den Onlineshop sowie das Ladengeschäft in Graz. Während Sophie dafür zuständig ist, die Organisation des Geschäfts zu übernehmen, sorgt Evelin für die kreative Arbeit, denn viele schöne Dinge, die man online oder vor Ort bei der Geschenkemanufaktur kaufen kann, sind liebevoll von Hand gemacht und somit immer ein Unikat.

Mutter Evelin arrangiert mit viel Liebe zum Detail wunderschöne Geschenkekörbe, die nach Wunsch der Kunden zusammengestellt werden können. Aber auch individuelle Wünsche können nach den Vorstellungen der Kunden erstellt werden, sodass besondere Einzelstücke entstehen, die man verschenken kann.

Was kann man bei der Geschenkemanufaktur kaufen?

Das Mutter-Tochter Gespann erweitert das Angebot an kreativen Geschenkideen stetig weiter, um möglichst viele kreative und interessante Geschenke in ihrem Laden und im Onlineshop anbieten zu können. In Zukunft möchte man noch viele weitere Artikel in das Angebot aufnehmen und so die Wünsche der Kunden berücksichtigen.

Wann kann man den Laden in Graz besuchen?

Wer sich vor Ort in Graz einen Überblick über das vielfältige Angebot der Geschenkemanufaktur machen möchte, kann das Ladenlokal in der Weinzöttlstraße 3b/G1 in 8045 Graz Montags bis Freitags von 9 bis 18 Uhr oder Samstags in der Zeit von 9 bis 13 Uhr besuchen.

Hier darf man nach Herzenslust in dem bunten Sortiment stöbern oder sich von den Ladeninhaberinnen inspirieren lassen. Gerne stellen die Damen ihren Kunden auch einen individuellen Geschenkekorb zurecht, den man dann sofort im Anschluss überreichen kann. Wer nicht vor Ort im Laden sein kann, der kann sich das stetig wachsende Angebot an individuellen und kreativen Geschenken online anschauen und eine Bestellung tätigen.

Selbstgemachte Geschenkideen

Wer etwas Besonderes verschenken möchte, ein Objekt, dass es nur einmal gibt, der ist bei Evelin und Sophie genau richtig, denn Evelin stellt tolle Geschenke nach kreativen Ideen her. So gibt es in dem Onlineshop sowie im Geschäft vor Ort in Graz zum Beispiel selbstgemachte Steinbilder mit schönen Sprüchen, die man zu unterschiedlichen Anlässen verschenken kann. Evelin Eibinger zeigt bei der Gestaltung der Steinbilder ihre kreative Ader und stellt gerne auch Bilder nach Kundenwunsch her, damit diese ein individuelles und einzigartiges Geschenk an einen lieben Menschen überreichen können.

Ebenso bieten die beiden Damen selbstgemachte Kerzen für jede Gelegenheit an. Ob schöne Kerzen mit einem Foto für die Hochzeitsfeier, individuell erstellte Kerzen für die Taufe oder für einen Geburtstag, die Auswahl ist groß und es besteht die Möglichkeit, sich mit individuellen Wünschen an das Team des Geschenkemanufaktur Graz zu wenden, um ein einzigartiges Stück erstellen zu lassen. Für junge Eltern sind kreative Geschenke eine schöne Idee, die sich von den Klassikern wie Strampelanzug oder Schnuller abheben. Wer eine frisch gebackene Mutter zur Geburt beschenken möchte, der findet im Onlineshop auch schöne Windeltorten, die individuell von Eveling Eibinger angefertigt werden. Nett verpackt werden die Geschenke überreicht und können so direkt an die jungen Eltern übergeben werden.

Geschenke individualisieren lassen

Wer eine schöne Kerze, ein kreatives Steinbild oder auch ein dekoratives Kissen mit individueller Bestickung kaufen möchte, der kann sich an das Mutter-Tochter Gespann wenden. Hier werden die individuellen Wünsche der Kundschaft schnell umgesetzt und so schöne und einzigartige Geschenke auf kreative Art hergestellt. Dazu reicht ein Besuch im Laden in Graz, oder aber, man ruft das Team an, um die Wünsche zu besprechen. Kunden, die nicht aus der Umgebung um Graz stammen, können ihre individuellen Wünsche aber auch gerne per E-Mail senden und so ihre Bestellung für ein einzigartiges Geschenk anbringen.

Geschenke für jeden Anlass

Ob zu Weihnachten oder zum Namenstag, einfach mal so zwischendurch oder um sich bei einer lieben Person zu bedanken, schöne Geschenke kommen immer gut an. In der Geschenkemanufaktur im österreichischen Graz findet man jederzeit schöne Geschenke, die zu bestimmten Anlässen oder auch einfach so auch ohne Anlass verschenkt werden können. Auch wer noch gar keine Idee hat, was man einem netten Menschen schenken könnte, der wird hier garantiert fündig oder kann sich durch das vielseitige Angebot inspirieren lassen. Gerne hilft das kreative Mutter-Tochter Duo bei der Suche nach einer interessanten Geschenkidee.

Sich selbst etwas gönnen

Bei dem bunten Angebot, dass man auf der Homepage oder in Graz bestaunen kann, bekommt man durchaus auch Lust, sich selbst einmal zu beschenken. Wieso sollte man sich nicht auch mal selbst etwas gönnen und ein handgemachtes Steinbild, schöne Dekoelemente oder auch ein hübsches besticktes Kissen kaufen. Es gibt doch immer wieder gute Gründe, sich selbst etwas zu schenken und sich dann über ein schönes Teil zu erfreuen.

Dekoideen für Weihnachten

Möchte man es sich in der kalten Jahreszeit so richtig gemütlich machen und schon früh eine festliche Stimmung erzeugen, so findet man im Angebot der Geschenkemanufaktur viele schöne und kreative Deko-Ideen für die Adventszeit. Kleine Weihnachtswichtel, lustige Figuren, die an den Weihnachtsbaum gehangen werden können oder weihnachtliche Laternen, die ein stimmungsvolles Licht erzeugen, Weihnachtsfans kommen bei diesem vielfältigen Angebot voll auf ihre Kosten.

Wie finde ich das richtige Geschenk?

Ein individuelles Einzelstück kommt immer gut an. Wer erfreut sich nicht über ein kreatives und personalisiertes Geschenk, das zeigt, dass man nicht in letzter Minute einfach ein Standart-Geschenk gekauft hat, sondern sich wirklich Gedanken gemacht hat. Persönliche Geschenke kommen nach wie vor gut an, zum verschenken eignet sich handgemachte Präsente, die ein Einzelstück sind. In der Geschenkemanufaktur finden Kunden DIY Geschenke, die liebevoll von Hand gemacht wurden und nach Wunsch auch personalisiert werden können. So hat man für jeden Anlass das passende Geschenk.