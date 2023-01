Polyrattan Lounge für den Garten kaufen – Tipps & Vorteile

Eine Polyrattan Lounge bietet viele Vorteile

Eine Polyrattan Lounge überzeugt durch eine edle Optik und eine Vielfalt an hochwertigen Eigenschaften. Aufgrund der Witterungsbeständigkeit des Materials kann die Lounge für den Innen- und Außenbereich verwendet werden. Durch die Lounge kann eine eigene Wohlfühloase geschaffen werden. Auf einem Set haben mehrere Personen Platz, um sich zu entspannen.

Worauf sollte beim Kauf einer Polyrattan Lounge geachtet werden?

Lounge Modelle aus Polyrattan stehen in den unterschiedlichsten Farben und Größen zur Auswahl. Welche Lounge für Ihre Zwecke die beste Wahl ist, hängt vom vorhandenen Platz im Wintergarten oder auf der Terrasse ab. Für kleinere Flächen bieten sich Chaiselongue Lounge oder Ecklounge Sets an. Sie bieten einen hohen Komfort und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. Wenn Sie gerne im Sommer auf der Terrasse essen möchten, dann bietet sich ein Esstisch-Lounge-Set an.

Während Sie am mittelhohen Tisch bequem speisen, können Sie sich danach auf den Lounge-Möbeln herrlich entspannen. In der Regel bestehen Polyrattan Sets aus verschiedenen Elementen. Hochwertige Sets beinhalten neben dem klassischen Sofa auch Sessel, Hocker und einen passenden Tisch. Aufgrund der Vielfalt an Farben wie Beige, Cappuccino, Schwarz oder Weiß kann die Polyrattan Lounge perfekt auf bereits vorhandene Gartenmöbel abgestimmt werden.

Welche Vorteile bietet die Lounge?

Der größte Vorteil ist, dass eine Polyrattan Lounge aus einem witterungsbeständigen Material hergestellt wird. Das Korbgeflecht wirkt optisch sehr edel und hochwertig. Im Vergleich zu anderen Materialien gilt Polyrattan als sehr pflegeleicht.

Bei vielen Polyrattan Modellen sind passende Auflagen im Lieferumfang enthalten. Je nach Geschmack können romantische, edle oder klassische Varianten gewählt werden. Polyrattan ist eines der Materialien, die robust, leicht und einfach zu reinigen sind. Durch die Lounge steht ein Outdoor-Textil zur Verfügung, der auch optisch perfekt ins Wohnzimmer passt.

Viele Lounge Sets bieten einen hohen Komfort. Auf ihnen können Sie angenehm sitzen und entspannen. Der Sitzkomfort kann durch Armlehnen, eine hohe Rückenlehne und Sitzkissen erhöht werden.

Bei einer guten Pflege bieten eine Polyrattan Lounge eine hohe Lebensdauer. Hochwertige Modelle sind UV- und Sonnenöl-beständig und sind zusätzlich sehr hautsympathisch. Polyrattan ist wasserabweisend und bietet den Vorteil, dass es schnell trocknet.

Alle Vorteile auf einen Blick

Ästhetisches Design

Witterungsbeständiges Material

Vielfalt an Farben, Designs und Größen

Individuelle Nutzbarkeit

Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Besonders robust und pflegeleicht

Hoher Sitzkomfort durch die Auflage von Sitzkissen

Gibt es Nachteile bei einer Polyrattan Lounge?

Viele Lounge Sets nehmen viel Platz in Anspruch. Aus diesem Grund bieten viele Hersteller auch kleinere Varianten an. Um eine hohe Lebensdauer der Polyrattan Lounge zu gewährleisten, sollte auf ein hochwertiges Material geachtet werden. Polyrattan neigt bei einer zu hohen Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und großen Temperaturschwankungen dazu, zu brechen. Ein kleiner Nachteil ist, dass das Material durch die unterschiedlichsten Witterungseinflüsse ausbleichen kann. Dafür bietet das Material im Vergleich zu Gartenmöbeln aus Metall immer eine angenehm temperierte Sitzfläche. Gartenmöbel aus Metall haben dagegen häufig eine kalte Sitzfläche.

Warum ist der Kauf einer Polyrattan Lounge empfehlenswert?

Lounge Sets aus Polyrattan bieten eine außergewöhnliche Optik. Sie können über Jahre im Außenbereich verwendet werden. Polyrattan ist eine gute Alternative zu Rattan. Das Material ist stark belastbar und wetterfest.