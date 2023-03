Equal Care Day – Fortsetzung der Berufswahlprämie 2023

Der Equal Care Day am 1. März und der Tiroler Equal Pay Day am 7. März machen auf die ungleiche Verteilung von Fürsorgearbeit und Einkommensdifferenzen zwischen Frauen und Männern aufmerksam. Um dieses Problem zu lösen, hat die Tiroler Landesregierung im Gleichstellungspaket 2020-2023 Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in der Technik und des Männeranteils in der Betreuung beschlossen.

BERUFSWAHLPRÄMIE ALS ANREIZ

Ein Schwerpunkt im Bereich des Handlungsfeldes Arbeitsmarkt ist eine ausgeglichenere Geschlechterverteilung in den Berufsfeldern. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde die Berufswahlprämie ins Leben gerufen. Mädchen und Frauen sowie Burschen und Männer sollen damit dazu ermutigt werden, einen Beruf abseits traditioneller Rollenbilder zu ergreifen.

Die Tiroler Landesregierung beschloss kürzlich, die Berufswahlprämie auch 2023 fortzusetzen und dafür das Budget für das erste Quartal 2023 in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Insgesamt ist die Berufswahlprämie in den Jahren 2021 bis 2023 mit einem Budget von 600.000 Euro dotiert.

UNTERSCHIEDLICHE GESCHLECHTERVERTEILUNG INNERHALB VON BERUFEN

Frauen und Männer sind innerhalb der Berufsfelder ungleich verteilt. Es braucht mehr Frauen in technischen Berufen und mehr Männer in Betreuungsberufen. Damit kann dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.

Pro Jahr werden insgesamt 100 Berufswahlprämien im Ausmaß von maximal 2.000 Euro vergeben.

vergeben. 50 davon gehen an Frauen, die eine technische oder handwerkliche Erstausbildung in einem Bereich mit einem Frauenanteil unter 40 Prozent absolvieren; 50 an Männer, die eine Erstausbildung im Alten- und Krankenpflegebereich oder in der Elementarpädagogik absolvieren, wo der Männeranteil unter 40 Prozent beträgt.

FOKUS AUF GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG AM ARBEITSMARKT

Die Tiroler Landesregierung setzt sich dafür ein, dass Frauen und Männer auf dem Arbeitsmarkt gleichberechtigt sind. Die Berufswahlprämie ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Sie soll Mädchen und Frauen sowie Burschen und Männer dazu ermutigen, sich für Berufe zu entscheiden, die nicht den traditionellen Rollenbildern entsprechen.

Die Fortsetzung der Berufswahlprämie in den kommenden Jahren wird dazu beitragen, dass sich die Geschlechterverteilung in verschiedenen Berufsfeldern ausgleicht. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Geschlechtergleichstellung am Arbeitsmarkt.

