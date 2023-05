APERITIVO-Eröffnung im Mai!

Es geht wieder los! APERITIVO – die italienisch-steirische Pop-up-Bar an der Weinstraße – eröffnet ab Anfang Mai 2023 wieder seine Pforten beim Winzerhaus Potzinger in Ratsch.

Schon das Eröffnungswochenende von Mittwoch bis Sonntag hat es in sich: Am Donnerstag 4. Mai heißt es „Cena in vigna“ bei der Weingartentafel, am Freitag 5. Mai gibt es das große Austropop-Eröffnungskonzert von De Zwa und am Sonntag 7. Mai steigt der 1. Weingartenbrunch. Und das alles unter dem Thema „Roma“ – das heißt, die Gäste dürfen sich auf römische Focaccia, Pasta Carbonara, Supplí, Carciofi, Polpette u. v. m. freuen!

Bei APERITIVO treffen italienisches Lebensgefühl und authentische Speisen aus Bella Italia auf beste steirische Weine und ein einzigartiges Flair mitten in den Weinbergen. Dazu gibt es über die ganze Saison tolle Events und Spezialthemen!

Geöffnet hat APERITIVO von Mai bis August jedes erste Wochenende (Mittwoch bis Sonntag), im September an zwei Wochenenden und im Oktober an allen Wochenenden (Freitag bis Sonntag). Achtung, bei Regen geschlossen! Alle Öffnungstage online unter www.aperitivo-bar.at

Programm Eröffnungswochenende im Detail:

Mi. 3. Mai 2023: Eröffnungstag – 1 Glaserl aufs Haus ab 15 Uhr

Do. 4. Mai 2023: 1. Weingartentafel „Cena in vigna" (geöffnet ab 14 Uhr für alle, Dinner ab 18 Uhr: 3 italienische Gänge inklusive Aperitif und steirische Weinbegleitung an einer langen Tafel zwischen den Weinreben, € 68,- p. P.)

Fr. 5. Mai 2023: Eröffnungsfest mit Live-Musik von De Zwa! (geöffnet ab 12 Uhr für alle, Start der Live-Musik ab 17 Uhr. Check-in: € 15,- p. P. inklusive 1 Glas Frizzante & 1 Cicchetto)

Sa. 6. Mai 2023: Aperitivo italiano den ganzen Tag (ab 12 Uhr bis Sonnenuntergang)

So. 7. Mai 2023: 1. Weingartenbrunch (Start um 10.30 Uhr, Ende/Sperrstunde 14.00 Uhr. Durchservierter, italienischer Brunch „So viel das Herz begehrt", inklusive 1 Glas Frizzante um € 48,- p. P.)